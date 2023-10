Gulyás Gergely szomorú hírt közölt a Dél-budai Centrumkórházról

Nem tart fenn tovább az állam olyan projektcégeket, ahol nincs érdemi munka, mert nem halad a beruházás – mondta a Hvg.hu-nak Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A döntés értelmében megszűnik a régóta tervezett, de forráshiány miatt folyamatosan halogatott Dél-budai Centrumkórház projektcége is, ahol Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető felesége is igazgatósági tag.

A Dél-budai Centrumkórházról mindent lehetett hallani az elmúlt években, csak építkezést nem lehetett látni, pedig az átadását eredetileg 2023-ra tervezték. A kórházberuházás projektfelelőse a 2018-ban alapított DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zrt., a cég igazgatóságában az alapítás óta igazgatósági tag Kocsis Máténak, a Fidesz frakcióvezetőjének a felesége is, aki a cég által közzétett adatok szerint azóta is bruttó 550 ezer forint (nettó 326 ezer forint) fizetést vesz fel havonta. Ez összesen bruttó 34 millió forintot jelent. A felügyelőbizottság elnökeként pedig a kormánypárti Megafon tulajdonosa, Kovács István is havi fix fizetést kap közpénzből – eddig bruttó 24 milliót.