Többszáz milliós gyémánt ékszereket nyelt le egy férfi

Villámgyorsan végigfutott a neten annak a férfinak a története, aki nemrégiben Floridában tért be az igényes darabjairól és különleges luxusékszereiről híres amerikai ékszercég, a Tiffany & Co üzletébe, és egy profi sportcsapat tagjának kiadva magát, kimondottan drága darabokat szeretett volna szemügyre venni. Ebben még nem is lenne semmi meglepő, ám úgy döntött, hogy fizetés nélkül távozik.

Több mint 770 ezer dollár – jelenlegi árfolyamon nagyjából 285 millió forint – értékű ékszert markolt fel az előtte lévő tálcáról, majd kirohant az üzletből. A biztonsági őröknek ugyan sikerült feltartóztatniuk, de dulakodás közben kisiklott a kezeik közül és két pár gyémánt fülbevalóval elrohant. Amikor nem sokkal később a rendőrök elfogták, kiderült, hogy időközben lenyelte az ékszereket, hogy ne tudják felelősségre vonni azért, ami a gyomrában van.

Az eset nem egyedi: az elmúlt években számos hasonló történet került nyilvánosságra. 2012-ben arról a kínai turistáról cikkeztek a lapok, aki egy Srí Lanka-i drágakőkiállításon nyelt le egy 1,5 karátos, akkoriban közel 14 ezer dollárt – mai árfolyamon körülbelül ötmillió forintot – érő gyémántot, ami szerencsétlenségére a torkán akadt. Ugyancsak ebben az évben egy ontariói ékszerüzletben erőltetett le a torkán egy 20 ezer dollárt érő gyémántot az egyik vásárló. Néhány évvel korábban pedig az indiai reptéren tartóztattak fel egy férfit, aki a gyomrában több mint kétezer, óvszerekben lenyelt gyémántot szeretett volna kicsempészni az országból. A szállítmány értéke közel 700 ezer dollár volt.

Nem érdemes kísérletezni, csak olyasmit nyeljünk le, ami tényleg a gyomrunkba való!

A floridai eset elkövetőjének szerencséje volt, mert a gyémánt ékszerek áthaladtak a gyomrán és a bélrendszerén, majd természetes úton, maradéktalanul távoztak a testéből. Ám nem minden – ezt a sajátos módszert alkalmazó – tolvaj ússza meg maradandó sérülés vagy egészségkárosodás nélkül. Ahogy nem minden véletlenül vagy figyelmetlenségből lenyelt tárgy távozik a szervezetből természetes úton és egyszerűen.

Amint arról a témával foglalkozó cikkében a Conversation írt: az esetek 10-20 százalékánál endoszkópos beavatkozásra van szükség a véletlenül vagy szándékosan lenyelt tárgyak eltávolításához. Ilyenkor egy testnyíláson bevezetett optikai eszköz segítségével, műtéti úton szedik ki a gyomorban vagy bélrendszerben megrekedt idegen testet. Az esetek egy százalékánál sürgősségi beavatkozásra van szükség, jellemzően a csirkecsont, a halszálka, kisgyermekek esetében a gombelem vagy apró játékalkatrészek lenyelését követően. És még így sem biztos a túlélés: az Egyesült Államokban például évente 1500 halálesetet okoznak a nyelőcsőbe vagy gyomorba került idegen testek.

Mivel a nyelőcső fala rugalmas, átmérője pedig akár három centiméter is lehet, az apró, sima felületű tárgyak viszonylag akadálytalanul képesek lejutni rajta. Egyesek a nagyobb átmérőjű idegen testek lenyelését is megoldják, de ezt senkinek nem javasoljuk. Ha egy tárgy túl nagy, megakadhat a nyelőcsőben, fulladást okozva vagy átszakítva annak falát, ami azonnali műtéti beavatkozást igényel. Amennyiben egy – véletlenül vagy szándékosan – lenyelt idegen test a gyomorba jut, az még nem garancia semmire. A gyomorból kikerülve ugyanis át kell küzdenie magát az 5-6 méter hosszú vékonybélen – ennek átmérője 2-3 centiméter –, innen pedig a vastagbélben haladva további 2-4 métert kell megtennie ahhoz, hogy elérje a végbelet, és széklettel együtt távozhasson a testünkből.

Egy szerencsésen végződő történet

Iránban az orvosok 2024-ben dokumentáltak egy meglehetősen ritka esetet, amikor összesen 450 fémtárgyat, egyebek mellett csavarokat, csavaranyákat és kulcsokat kellett eltávolítani egy férfi gyomrából. Ezek súlya közel három kilogramm volt. Az emésztőrendszer szűkülete miatt viszont elakadtak, komoly hasi fájdalmat és emésztési problémákat okozva a páciensnek. Amint arról a Journal of Medical Case Reports beszámolt, a 37 éves férfi mentális problémákkal küzdött és pszichózis során – olyan mentális állapot, amelyben az ember elveszíti a kapcsolatot a valósággal – nyelte le a fémtárgyakat körülbelül három hónap alatt. Szerencséje volt: a hosszadalmas műtét után öt nappal elhagyhatta a kórházat, és megkezdhette a pszichiátriai kezelést.

Komoly egészségkárosodást okozhatnak a lenyelt mobiltelefonok is. Normális esetben az ember nem próbálja leerőltetni a torkán a mobilját, ám a rabok egy része világszerte így igyekszik eltüntetni a nála lévő készüléket. Ami aztán ha a nyelőcsövön le is jut, a gyomorban vagy a bélrendszer egyes szakaszaiban elakad, elzáródást vagy komoly sérüléseket okozva.

Ha nem távolítják el műtéti úton, a gyomorsav számos alkatrészt feloldhat, köztük a lítiumion-akkumulátort. Ennek veszélyeiről korábban a CNN is beszámolt, felhívva a figyelmet arra, hogy a lítium és a különféle vegyi anyagok a nyállal érintkezve elektromos kisülést generálhatnak, a fellépő kémiai reakció következtében pedig súlyosan roncsolódhat a nyelőcső vagy a légcső. A gyomorsavval kölcsönhatásba lépve a – gombelemekben is megtalálható – lítium néhány óra alatt teljesen tönkreteheti a gyomor nyálkahártyáját, ami a gyomor falának átszakadásához, ezzel együtt halálhoz vezethet.

A lenyelt gyémántok útja sem feltétlenül sima: dokumentáltak olyan esetet, amikor egy-egy ékszer vakbélgyulladást okozott, ahogy olyat is, amikor az éles részek átlyukasztották a bél falát. Ilyenkor a béltartalom akadálytalanul szivároghat a hasüregbe, hashártyagyulladást vagy szepszist okozva. A fertőzés életveszélyes állapotot idéz elő, ezért azonnali műtéti beavatkozásra van szükség – az esetek fele még így is halállal végződik.