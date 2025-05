Gyermekkori túlsúly: duplázódik a felnőttkori elhízás kockázata

A vizsgálat szerint azok a gyerekek, akik hatéves koruk előtt egészséges súlyt értek el, nem voltak fokozottan veszélyeztetettek kamaszkorukban sem. Akik viszont csak később fogytak le, továbbra is magasabb kockázattal éltek.

A 3528 résztvevő közül 32,3 százalék volt túlsúlyos vagy elhízott kétévesen, hatévesen 22,3 százalék, tízévesen 24,7 százalék, tizennégy évesen pedig 20,6 százalék. Sokan közülük 18 évesen is túlsúlyosak maradtak.

A hatéves kori testtömegindex (BMI) a legerősebb előrejelzője annak, hogy valaki elhízott lesz-e felnőttként – derült ki egy holland kutatásból, amelyet az Európai Elhízástudományi Kongresszuson mutattak be Málagában, számolt be a Guardian .

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!