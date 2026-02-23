Gyógyszerrendelés: hosszú levelet írtak, nem támogatják a változást

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) nem támogatja jelen formájában a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendeletek módosításáról szóló BM rendelet kiadását

A szakmai szervezet 11 részletes pontban összegezte aggályait. Ennek első három pontja, hogy szerintük a társadalmi egyeztetést nem előzte meg széleskörű és minden érintett véleményét megfontoló szakmai egyeztetés. Az orvosi kompetenciák átstrukturálása, és nem orvosi képzettségű egészségügyben dolgozó szakemberekre történő átruházása kizárólag olyan széles körű szakmai egyeztetést követően kialakított konszenzuson alapulhat, ami a betegbiztonságot a legnagyobb mértékben szem előtt tartja.

Sok kérdést, kételyt fogalmazott meg a MOK

Második, hogy a rendelet jelenlegi formájával komoly betegbiztonsági garanciák sérülnek.

Ezek elkerülése egyeztetést igényel, egy normaszöveg társadalmi egyeztetése arra már alkalmatlan.

Néhány terület, amit mindenképpen megnyugtatóan kell rendezni a rendelet elfogadása előtt: jelen formájában a rendelet lehetőséget ad arra, hogy a betegeknek az APN (azaz magasan képzett szaképokló) elrendeljen, a gyógyszerész elrendeljen és kiadjon olyan gyógyszereket, melyek alkalmazása szigorú ellenőrzési protokollhoz kötött (betegvizsgálat, műszeres mérés, laborkontroll).

Jelenleg a felírható gyógyszerek között szerepelnek például olyanok, amelyeknél a laborkontroll elmaradása potenciálisan fatális kimenetelhez vagy súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. EKG kontroll szintén feltétel egyes gyógyszerek tartós felírása esetén is, mely így elmaradhat, szintén potenciális szövődményhez vezetve.

Általában nincs biztosítva az, hogy a betegek gyógyszerelése az aktuális egészségi állapotuknak megfelelően történjen. A gyógyszert rendszeresen felíró háziorvos adott esetben leállíthatja a gyógyszer szedését. A gyógyszerész/ APN nem lesz birtokában annak az információnak, hogy a leállítás például a beteg állapotában bekövetkezett új kontraindikáció, mellékhatás vagy új terápiás megközelítés felépítése miatt történt-e.

A harmadik pont pedig a felelősség kérdése. A gyógyszerészi felelősségbiztosítás erre a kompetenciára szükséges-e? – tették fel a kérdést, a többi pontot és a részleteket ebben a dokumentumban olvashatja.