3p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Egészségügy Gyógyszeripar

Gyógyszerrendelés: hosszú levelet írtak, nem támogatják a változást

mfor.hu

Jelen formájában nem támogatja az orvosi kamara a tervezett változtatásokat.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) nem támogatja jelen formájában a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendeletek módosításáról szóló BM rendelet kiadását

A szakmai szervezet 11 részletes pontban összegezte aggályait. Ennek első három pontja, hogy szerintük a társadalmi egyeztetést nem előzte meg széleskörű és minden érintett véleményét megfontoló szakmai egyeztetés. Az orvosi kompetenciák átstrukturálása, és nem orvosi képzettségű egészségügyben dolgozó szakemberekre történő átruházása kizárólag olyan széles körű szakmai egyeztetést követően kialakított konszenzuson alapulhat, ami a betegbiztonságot a legnagyobb mértékben szem előtt tartja.

Sok kérdést, kételyt fogalmazott meg a MOK
Sok kérdést, kételyt fogalmazott meg a MOK
Fotó: Depositphotos

Második, hogy a rendelet jelenlegi formájával komoly betegbiztonsági garanciák sérülnek.

Ezek elkerülése egyeztetést igényel, egy normaszöveg társadalmi egyeztetése arra már alkalmatlan.

Néhány terület, amit mindenképpen megnyugtatóan kell rendezni a rendelet elfogadása előtt: jelen formájában a rendelet lehetőséget ad arra, hogy a betegeknek az APN (azaz magasan képzett szaképokló) elrendeljen, a gyógyszerész elrendeljen és kiadjon olyan gyógyszereket, melyek alkalmazása szigorú ellenőrzési protokollhoz kötött (betegvizsgálat, műszeres mérés, laborkontroll).

Jelenleg a felírható gyógyszerek között szerepelnek például olyanok, amelyeknél a laborkontroll elmaradása potenciálisan fatális kimenetelhez vagy súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. EKG kontroll szintén feltétel egyes gyógyszerek tartós felírása esetén is, mely így elmaradhat, szintén potenciális szövődményhez vezetve.

 

Általában nincs biztosítva az, hogy a betegek gyógyszerelése az aktuális egészségi állapotuknak megfelelően történjen. A gyógyszert rendszeresen felíró háziorvos adott esetben leállíthatja a gyógyszer szedését. A gyógyszerész/ APN nem lesz birtokában annak az információnak, hogy a leállítás például a beteg állapotában bekövetkezett új kontraindikáció, mellékhatás vagy új terápiás megközelítés felépítése miatt történt-e.

A harmadik pont pedig a felelősség kérdése. A gyógyszerészi felelősségbiztosítás erre a kompetenciára szükséges-e? – tették fel a kérdést, a többi pontot és a részleteket ebben a dokumentumban olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Dr. Kaáli Nagy Géza furcsállja a nemrég megjelent lombikstatisztikát

A Kaáli Intézetek alapító-vezetője, Dr. Kaáli Nagy Géza professzor szerint a nemrégiben megjelent meddőségi klinikák adatain alapuló elemzéssel valami nem stimmel. 

„Nem pártpropagandára, hanem több gyermekre van szükség” – mondja Szelényi Zoltán

Dr. Szelényi Zoltán orvos, aki nemrég arról számolt be, hogy többek között neki is köszönhetően Strasbourgban jogsértőnek mondták ki a magyar orvosok és tanárok megfigyelését, most arról posztolt, hogy a nemrégiben közzétett meddőségi jelentés nem más, mint kampányeszköz.

Összeomolhat a budapesti pszichiátriai ellátás

Egységesen felmondják az önként vállalt többletmunkát az ügyeleti ellátásban a fővárosi pszichiáterek.

MOK: Elfogadhatatlan a gyógyszerrendelés új szabálya

A kormány egy hetes határidővel társadalmi vitára bocsátotta azt a jogszabály-módosítási javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben ne kizárólag orvosok rendelhessenek korábban felírt gyógyszereket. Erre reagált közleményében a Magyar Orvosi Kamara (MOK).

Rengeteg embert érintő változás készül a magyar gyógyszertárakban

Rengeteg embert érintő változás készül a magyar gyógyszertárakban

Új jogkört kaphatnak a gyógyszerészek.

Veszélyben vannak a magyar orvosok? Aggasztó felmérés készült

Veszélyben vannak a magyar orvosok? Aggasztó felmérés készült

Rengeteg a komoly probléma.

Mi kerül a legtöbbe a magyaroknak az egészségügyben?

Mi kerül a legtöbbe a magyaroknak az egészségügyben?

A GKI a KSH adatai alapján megvizsgálta a magyar egészségügyi kiadások szerkezetét, többek között azt is, hogy mekkora a lakossági és az önkéntes egészségbiztosítási finanszírozás szerepe a rendszerben.

A Covid nehezén túl vagyunk, de most robban be az influenza?

A Covid nehezén túl vagyunk, de most robban be az influenza?

Mit mutat a szennyvíz? A koronavírus stagnál, de az influenza még csak most jön igazán.

Az utolsó CT/MR berendezéseket is felvásárolta az állam a magáncégektől

2025. november 1-jétől a magánegészségügyi szolgáltatók már nem végezhetnek MR- és CT-vizsgálatokat. Az állam az Affidea gépparkjával kezdte meg a felvásárlásokat – most a Raditec Kft. három darab gépével befejeződött a magáncégek berendezéseinek átvétele közel 3,5 milliárd forintért.

„Ha egy közszereplő petesejtekről beszél, legyen tudományosan felkészült” – mondja a Tisza Párt szakértője

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptemberben kinevezett új elnöke, Székely János interjút adott, melyben merész kijelentést tett a petesejtdonációról. A kutatások azonban – és a Tisza Párt egészségügyi szakértője – azonban mást mondanak erről.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168