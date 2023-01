Gyógyszerhiány van Magyarországon

A Qubit írt arról még kedden, hogy hiánycikknek számítanak a paracetamol vagy ibuprofen hatóanyag-tartalmú, lázcsillapításra és a felső légúti betegségek tüneteinek enyhítésére használt, vény nélkül kapható gyógyszerek, de rengeteg antibiotikum-hatóanyagot tartalmazó gyógyszer sem szerezhető be, például az amoxicillin nevű félszintetikus penicillin-származék sem.

Több készítményből is hiány van. Fotó: Depositphotos

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szerdai tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban megugrott a légúti fertőzések száma, így megemelkedett az antibiotikumok iránti kereslet, ez az orvosok által rendelt mennyiségből látszik, az EU-szintű ellátási problémákhoz az antibiotikumok területén gyártáskapacitási problémák felmerülése vezetett.

Az OGYÉI szerint fájdalom- és lázcsillapító gyógyszerek esetében is ellátási problémákat lehetett tapasztalni az egész Európai Unióban az elmúlt időszakban, de ebben az esetben is, mint ahogyan az antibiotikumoknál is, a magyarországi ellátás stabilabb volt, mint más EU-s tagországokban.