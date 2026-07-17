2p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar

Győrfi Pál otthagyja az Országos Mentőszolgálatot

mfor.hu

Erről közösségi oldalán számolt be.

Június elején derült ki, hogy változás történt az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs igazgatói posztján, hiszen Győrfi Pál helyét Szűcs Brigitta vette át. Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszter ekkor indoklásában egyebek mellett így fogalmazott:

„Győrfi Pál leváltását nem érdemes pusztán szóvivőváltásként értelmezni. Ő nemcsak a mentők ismert arca volt, hanem hosszú éveken át az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója is. Ezért a szerepe és a felelőssége megkerülhetetlen abban, hogy milyen hangon, milyen szemlélettel és milyen kultúrában beszélt a mentőszolgálat a nyilvánossághoz.”

Ekkor azonban még úgy tűnt, hogy Győrfi Pál marad az OMSZ kötelékében, a korábbi szóvivő azonban Facebook-oldalán jelentette be pénteken, hogy döntést hozott jövőjéről. Mint írta:

„Júniusban, a szóvivői, kommunikációs vezetői leváltásom után nehéz hetek, álmatlan éjszakák következtek. Menjek el, vagy maradjak?

A távozás mellett döntöttem.

A mentők biztosan örökre ott lesznek a szívemben. Hálás vagyok az elmúlt 43 évért, és köszönöm, hogy az eddigi életem minden percében azt érezhettem: van értelme annak, amit csinálok.

Most új korszak kezdődik. Tele vagyok tettvággyal, és hiszem, hogy a jövőben is hasznára lehetek az embereknek. (…)”

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Tisza győzelme a háziorvosi praxisoknál is fordulatot sejtet

Április 12-én kormányváltás történt, aminek köszönhetően ismét van Magyarországnak önálló Egészségügyi Minisztériuma és egészségügyi minisztere. Bár három hónap még nem sok, de hirtelen ötlettől vezérelve megnéztük, hogy a mögöttünk álló negyedév hozott-e változást a megüresedő háziorvosi praxisok tekintetében. Érdekes tendencia látható, a praxishirdetések száma például a felére esett vissza. 

Óriási eredmény: olyan „kapcsolót” találtak az ELTE kutató, ami gátolja a tumorok növekedését

Óriási eredmény: olyan „kapcsolót” találtak az ELTE kutatói, ami gátolja a tumorok növekedését

Egy bizonyos enzim gátlása jelentős változásokat idéz elő a rákos sejtek anyagcseréjében.

Egy szakértő egészen furcsa dolgokat vett észre a várólistáknál

Moro Ákos adatmérnök a saját módszerével mélységében elemezte az egészségbiztosító adatait.

Dagad a botrány az Észak-budai Szent János Centrumkórházban, öt ápolót hallgattak ki

Dagad a botrány az Észak-budai Szent János Centrumkórházban, öt ápolót hallgattak ki

A 32 éves orvosnőt már májusban őrizetbe vették. 

Ebola – akár négyszeres is lehet a valós esetszám a hivatalos adatoknál

Ebola – akár négyszeres is lehet a valós esetszám a hivatalos adatoknál

Megállíthatatlanul terjed a betegség. 

Zajlik a Pintér Sándor által kinevezett kórházvezetők eltávolítása

Az Országos Kórházi Főigazgatóság kórházvezetői megbízásokat vont vissza – közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

Mekkora segítség lehet a betegeknek, ha ezt tényleg meglépi a Magyar-kormány?

Mekkora segítség lehet a betegeknek, ha ezt tényleg meglépi a Magyar-kormány?

A gyógyszeráfa csökkentése nem hoz csodát.

Áttörés: nőgyógyászati vizsgálatok nélkül is kimutatható lesz a rák

A teszt körülbelül 30 fontba (jelenlegi árfolyamon 12 633 forintba) kerül majd, és kimutatja a nőknek, hogy fennáll-e náluk a rák kockázata.

Egyre súlyosabb a magyarországi szifiliszhelyzet, itt vannak a pontos számok a megbetegedésekről

Egyre súlyosabb a magyarországi szifiliszhelyzet, itt vannak a pontos számok a megbetegedésekről

Az európai trendekkel összhangban emelkedik a hazai szifiliszes megbetegedések és az ezzel összefüggő halálesetek száma. A tragikus kimenetelű csecsemőfertőzések jelentős része a terhesgondozásból kieső, strukturálisan hátrányos helyzetű csoportokat érinti.

Európai viszonylatban is lemaradt a magyar lombikkezelések aránya

Az Európai Humán Reprodukciós és Embriológiai Társaság (ESHRE) londoni, 42. éves kongresszus ismertetett European IVF Monitoring (EIM) Consortium 2023-as adatai szerint Európában is folyamatosan javítják a kezelést a biztonságért. Az EIMa több mint 90 százalékban lefedi az európai meddőségi centrumokat, így a kontinens legátfogóbb regiszterének megfelelő produkciót.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja

Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja


Megváltoztak a tőzsdézési szokások.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG