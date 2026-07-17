Győrfi Pál otthagyja az Országos Mentőszolgálatot

Június elején derült ki, hogy változás történt az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs igazgatói posztján, hiszen Győrfi Pál helyét Szűcs Brigitta vette át. Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszter ekkor indoklásában egyebek mellett így fogalmazott:
„Győrfi Pál leváltását nem érdemes pusztán szóvivőváltásként értelmezni. Ő nemcsak a mentők ismert arca volt, hanem hosszú éveken át az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója is. Ezért a szerepe és a felelőssége megkerülhetetlen abban, hogy milyen hangon, milyen szemlélettel és milyen kultúrában beszélt a mentőszolgálat a nyilvánossághoz.”
Ekkor azonban még úgy tűnt, hogy Győrfi Pál marad az OMSZ kötelékében, a korábbi szóvivő azonban Facebook-oldalán jelentette be pénteken, hogy döntést hozott jövőjéről. Mint írta:
„Júniusban, a szóvivői, kommunikációs vezetői leváltásom után nehéz hetek, álmatlan éjszakák következtek. Menjek el, vagy maradjak?
A távozás mellett döntöttem.
A mentők biztosan örökre ott lesznek a szívemben. Hálás vagyok az elmúlt 43 évért, és köszönöm, hogy az eddigi életem minden percében azt érezhettem: van értelme annak, amit csinálok.
Most új korszak kezdődik. Tele vagyok tettvággyal, és hiszem, hogy a jövőben is hasznára lehetek az embereknek. (…)”