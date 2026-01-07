2p
Hadházy Ákos: igencsak jól járt Papcsák Ferenc az Uzsoki VIP-részlegével

A független képviselő szerint a volt fideszes politikus cége 228 millió forintos árréssel dolgozott. Eközben az intézményben az ország leghosszabb várólistái alakultak ki.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Facebook-posztjában arról írt, hogy a Transparency International segítségével kiperelt adatokból kiderült, mennyit keresett a fideszes Papcsák Ferenc cége és az Uzsoki kórház a szerinte törvénytelen „VIP műtéteken” keresztül.

A képviselő azt írja:

„Öt év alatt 595 műtétet adtak el, ennek túlnyomó része (492) ortopédiai műtét (térdprotézis, csípőprotézis, artroszkópia) volt. A kórház 906 millió forintot kapott, de Papcsák cége ezalatt 1 milliárd 134 milliót szedett be a betegektől

- tehát a volt zuglói polgármester cége majdnem negyedmilliárd forintos árréssel dolgozott (az, hogy ennek töredékét jelentette le nyereségként, nem sokat mond, hiszen a pénzt egy csomó módon kivehette a cégéből)”.

Fotó: MTI

 

„Mindeközben a NEAK honlapján elérhető adatok alapján az Uzsokiban térdprotézisre 3483-an, csípőre 2073-an várnak hatvan napnál régebben” – teszi hozzá Hadházy.

„Mindkét érték kiugróan a legmagasabb az országban ( máshol is vannak hatvan napon túli várakozók, de ezret sem érnek el). Ez jelzi az ott dolgozó szakember hozzáértését, azonban az adatok súlyos kérdést vetnek fel: ha van kapacitás négy év alatt 492 fizetős ortopéd műtétre, akkor azt a kapacitást miért nem az államilag finanszírozott betegekre fordították?” – teszi fel a kérdést a bejegyzésben.

Hadházy a posztjában emlékeztetett arra, hogy állítása szerint Gulyás Gergely is elfogadhatatlan, súlyos bűncselekménynek nevezte az Uzsoki VIP osztályán történteket.

A képviselő úgy véli, a rendőrség végül „elkente az ügyet”, és hozzáteszi, hogy az egészségügyi törvény tiltja az ilyen tevékenységet.

