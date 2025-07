Hadházy Ákos nyert: az Uzsoki kórháznak ki kell adnia a VIP-részleg adatait

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő és a Transparency International pert is indított, amelynek eredményeként a bíróság első fokon kötelezte az egészségügyi intézményt, hogy tegye közzé a fizetős szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéseket és bevételeket. Azóta megszületett a másodfokú ítélet is, újból nyertek.

Az érintett vállalkozások szerződnek a betegekkel, ők szedik be a díjakat, majd a pácienseket a kórház Térítéses Betegellátó Osztályára irányítják. Az ügy sokakat felháborított, a jelenséget még Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is elítélte az április 10-i Kormányinfón, mondván, tűrhetetlen és elfogadhatatlan az egész, az ügyben feljelentést kell tenni.

Hadházy Ákos és a Transparency International másodfokon is megnyerte a pert, a kórháznak el kell árulnia, hogy milyen jellegű egészségügyi beavatkozásokat nyújt a fizetős, úgynevezett VIP-részlegen és mindezt mennyi pénzért teszi.

