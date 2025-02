Hadházy Ákos újabb felháborító esetet talált: ez már a fideszes képviselőnek is sok volt

Hadházy Ákos posztjából az is kiderül, hogy Takács Péter válasza szerint Kiskunlacházának nincsen szüksége – a korábban városi pénzből fenntartott – orvosi ügyeletre, mert kevés az eset és az utcán összeesett emberhez amúgy is mentőt kellett volna hívni. Csakhogy mint azt a független képviselő hozzátette, ha lett volna orvosi ügyelet a városban, annak orvosa néhány percen belül ott lehetett volna a helyszínen felszereléssel, ha már a mentők csak 35 perc múlva értek oda.

persze, csak az a „kevesebb” beteg is meg tud halni, ha nem öt-10, hanem 30-40 perc múlva ér ki a segítség a szomszéd városból. Amiről még nem ír az államtitkár: azért is „jó” vidékről felrendelni az autókat, mert ott kisebb az esélye, hogy valamelyik híres ember, vagy rokona panaszkodik majd a botrányosan későn kiért mentő miatt.

Mint írta, az eset egyik szemtanúja levelet írt Budai Gyulának és Pánczél Károly képviselőknek, ő szóvá tette azt is, hogy 2019-ben 400 millió forintból adtak át új egészségházat, ahol jól felszerelt ügyeleti helységet is kialakítottak, de azt az ügyeleti rendszert szétverő utasítás miatt meg kellett szüntetni. Pánczél Károly nem válaszolt, de Budai Gyula elgondolkodott a kérdésen, és Takács Péter egészségügyi államtitkárhoz fordult.

„Kiskunlacházán 35 perc alatt ért ki a mentő egy leállt szívű emberhez. A járókelők kezdték meg az újraélesztést, amit a több mint fél óra múlva érkező mentők folytatattak. Ugyan a helyszínen végül sikerült újraéleszteni, de a beteg három nap múlva sajnos elhunyt. Ezt már Budai Gyula fideszes képviselő is szégyellte és az egészségügyi államtitkárhoz fordult az esettel” – kezdi beszámolóját a független képviselő.

A független képviselő Facebook-oldalán mutatta be az ügyet.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!