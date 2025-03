Hadházy Ákos újabb megdöbbentő esetet mutatott be

„Orbánék érzik, mert napi szintű közvélemény kutatásokkal mérik, hogy az ilyen ”mindennapos„ botrányos esetek miatt mennyire nő az elégedetlenség az országban. A Pride-tiltással és a kínai rendszerű megfigyelés törvényesítésével kezdődő törvény sorozattal, az ellenzékkel leszámolással és az ellenzék elleni hergeléssel ezt akarják ellensúlyozni. Ha nem vagyunk észnél, ez sikerülhet is nekik, hiszen szóról szóra az oroszok által kifejlesztett kottából játszanak.”

A posztjában végül Hadházy Ákos az aktuális politikai helyzetről is írt. Véleménye szerint:

A politikus posztjában kiemelte, az értesülést a kórház több dolgozójának elmondása és a kapott, mellékelt dokumentumok is megerősítik.

„rendszeresen előfordul, hogy a beteg az orvossal nem is találkozik, az orvosnak csak a pecsétje és aláírása kerül a mentőtiszt hallgató pecsétje mellé a zárójelentésre. Az általam kapott dokumentumok ráadásul egyáltalán nem csak az ”elrontotta a hasát„ kategóriába tartozó esetekről szólnak.”

