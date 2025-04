Hajmeresztő elmélettel álltak elő, honnan robbanhatott ki a koronavírus

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

A kínai nemzeti egészségügyi bizottság egyik tisztviselőjét idézve azt is közölték, hogy a származási hely nyomon követésével kapcsolatos munka következő lépéseként az Egyesült Államokra kellene összpontosítani.

„Az Egyesült Államoknak nem szabadna továbbra is süketnek és némának tettetnie magát, hanem reagálnia kellene a nemzetközi közösség jogos aggodalmaira” – írták.

A dokumentum szerint Kína időben megosztotta a Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és a nemzetközi közösséggel a vonatkozó információkat, és hangsúlyozta, hogy a WHO és Kína közös tanulmánya arra a következtetésre jutott, hogy a laboratóriumi kiszivárgás „rendkívül valószínűtlen” – fogalmaztak.

Kapcsolódó cikk „Még rosszabb is lehet a helyzet” – feledésbe merültek a koronavírus-járvány tanulságai Brit kutatók szerint az Egyesült Királyság nem tanult a Covid–19 járvány tanulságaiból, és továbbra sincs felkészülve egy újabb válságra.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!