Hálapénz helyett 150 ezer forint adományt kértek egy betegtől

mfor.hu

Készpént és bankkártyát is elfogadott volna az intézmény.

A magyar betegek inkább fizetnek, ha gyorsabban kapnak ellátást. Egyre többen tapasztalhatják, hogy a közfinanszírozott, egynapos sebészeti eljáráshoz akkor jutnak hozzá, ha „alapítványi hozzájárulást” fizetnek, írja a Népszava egy idős, fővárosi beteg kálváriája alapján. Az asszonyt az állami időpontfoglaló rendszerben regisztrálták a százhalombattai szakrendelő egynapos kézsebészeti ellátására. Az őt elkísérő lánya szerint ott azzal fogadták, hogy nem hozzájuk tartozik, akkor műtik meg, ha műtétenként 150 ezer forint adományt ad az intézményt működtető alapítványnak.

Az orvos azzal érvelt, hogy a magánszektorban a szükséges beavatkozás jóval drágább. Először elfogadták az ajánlatot. Később édesanyja kérte, hogy küldjék el a fizetés részleteit (pl. hová lehet utalni), az azzal kapcsolatos aláírandó dokumentumokat levélben. Írásban nem reagáltak, telefonon közölték az idős nővel, hogy az összeget a műtét napján, a helyszínen, készpénzben vagy bankkártyával kell kiegyenlíteni.

A lap hiába kereste a százhalombattai egészségügyi központot, az egészségügyért is felelős Belügyminisztérium (BM) viszont azt válaszolta, hogy ez a gyakorlat jogszerűtlen. A szerződéssel rendelkező közfinanszírozott szolgáltató a kötelező egészségbiztosítás keretében, az Egészségbiztosítási Alap terhére nyújtott ellátásért nem kérhet térítési díjat.

