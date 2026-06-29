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Hálapénzt fogadhatott el az orvos, lecsapott a rendőrség

mfor.hu

Szolnokon intézkedtek.

Rendőri intézkedés történt hétfőn a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Kardiológiai Osztályának egyik orvosával szemben – közölte az intézmény vezetősége az MTI-vel.

A kórház az MTI kérdésére válaszolva azt írta: hétfőn rendőri intézkedés történt a a kardiológiai osztály egy orvosával szemben, egyben közölték, hogy a kórházban folyó kardiológiai ellátás biztosított. A nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal – hangsúlyozták.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyben későbbre ígért tájékoztatást. A Szolnok Hangja nevű Facebook-oldal információja szerint a rendőri intézkedés hálapénz elfogadásának gyanújával függhet össze.

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