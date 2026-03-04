3p
Hamarosan ez lehet az egyik legelterjedtebb fogyatékosság a világon

A gyermekkori hallásvédelem sürgető kérdésére hívta fel a figyelmet a Hallás Világnapján tartott sajtótájékoztató, amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezett a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti Klinikájával, a Budapesti Műszaki Egyetemmel és az MTA Akusztikai Bizottságával közösen. A rendezvényen bemutatott kutatási eredmények szerint a Magyarországon vizsgált gyerekrendezvények háromnegyede veszélyes zajszintet ért el.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint világszerte több mint egymilliárd fiatal hallása van veszélyben, és 2030 után a halláskárosodás lehet az egyik legelterjedtebb fogyatékosság a világon. Hazánkban korábban nem készült átfogó felmérés a gyerekrendezvények zajterheléséről, az elmúlt években viszont összesen 21 rendezvényen végeztek méréseket, és ezek háromnegyede a veszélyes, kockázatos kategóriába esett.

Visszafordíthatatlan károsodás

Dr. Gáborján Anita fül-orr-gégész, a Semmelweis Egyetem docense hangsúlyozta: a belső fül szőrsejtjeinek zajártalom miatti károsodása visszafordíthatatlan folyamat, amely maradandó halláskárosodáshoz, fülzúgáshoz és koncentrációs problémákhoz vezethet. Prof. dr. Tamás László, a klinika igazgatója szerint a hallás nemcsak érzékszerv, hanem a beszédfejlődés és a tanulás alapja is, így a korai halláskárosodás egész életre kiható következményekkel járhat.

Különféle zajvédő eszközöket is bemutattak.
Fotó: Csanádi Dávid

Hatlépcsős rendszer a tájékoztatásért

A mérési eredmények alapján a szakemberek kidolgoztak egy hatlépcsős, színkategóriás zajkockázati rendszert, amely segíthetné a szervezőket és a látogatókat abban, hogy pontosan tudják, milyen hangerőre számíthatnak egy-egy rendezvényen. A munkát a WHO is elismerte: 2025-ben Genfben egyeztettek a magyar szakértőkkel arról, hogyan lehetne hatékonyabban megóvni a fiatalok hallását.

Törvénytervezet akadályokkal

A szabályozási törekvések egyelőre akadályokba ütköznek. Dr. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke a Trendfm.hu-nak elmondta: a szakemberek törvénytervezetet dolgoztak ki a halláskárosodás megelőzésére, ám az nem jutott tovább a kormánynál. „Sajnos a törvénytervezetünk megbukott a kormány előtt – az Igazságügyi Minisztérium például arra hivatkozott, hogy a fülhallgatókat és más informatikai eszközöket érintő szabályozás európai uniós jogi kérdés, és először Brüsszellel kell egyeztetni” – mondta Edvi.

Dr. Edvi Péter
Fotó: Csanádi Dávid

Hozzátette, hogy ezt elfogadták, és ősszel újrakezdik a folyamatot. Bizakodásra ad okot, hogy a WHO a magyar vizsgálatok eredményei mellé állt, ami megkönnyítheti a brüsszeli egyeztetést. A szakemberek célja, hogy a szabályozás az e-sportra, az egyéni zenelejátszókra és a rendezvényekre egyaránt kiterjedjen.

Tóth Abigél is megvizsgáltatta a hallását

A sajtótájékoztatón az újságírók megismerhették a különböző zajvédő eszközöket, fülvédőket és füldugókat is, amelyek speciális esetekre készültek, például egy koncerten a zenei élmény minőségének romlása nélkül képesek csökkenteni a zajártalmat, az érdeklődők – köztük Tóth Abigél, a Megasztárból is ismert énekesnő – pedig ingyenes hallásvizsgálaton vehettek részt.

Tóth Abigél is részt vett a hallásvizsgálaton
Fotó: Csanádi Dávid

Jönnek a virtuális páciensek

A digitális egészségügy új korszakában a mesterséges intelligencia már nem csupán elemzésre alkalmas eszköz, hanem a precíziós orvoslás motorja, amely a diagnosztikától a predikcióig minden szinten felülírja a korábbi korlátokat. A technológia legnagyobb fegyverténye a ritka betegségek elleni küzdelemben a szintetikus adatok és virtuális modellek alkalmazása, ahol a kevés mintaszám ellenére is megbízható szimulációk születhetnek. Ez a folyamat közvetlenül fokozza a betegbiztonságot és felgyorsítja, hatékonyabbá teheti a terápiákat.

Gyógyszerrendelés: hosszú levelet írtak, nem támogatják a változást

Jelen formájában nem támogatja az orvosi kamara a tervezett változtatásokat.

