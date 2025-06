Harmincöt fok és fertőzésveszély – ezt látták Magyar Péterék a szentesi kórházban

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Az EP-képviselő szerint az urológiai osztályon a műtőben olyan függönyöket láttak, amelyeket évtizedek óta nem lenne szabad használni, mert a rajtuk megtapadó kórokozók ott is maradhatnak. Szerinte a körülmények még a 2003-as szabályozásoknak sem felelnek meg.

Kulja András elmondása szerint több fertőzési kockázatot is tapasztalt: a műtőbe például egy egyszerű ajtónyíláson keresztül lehet belépni, ahol nincs semmilyen, fertőzések megelőzését szolgáló légtechnikai rendszer, és lényegében ugyanabban a helyiségben öltözik át a személyzet, ahol a műtéteket végzik. Ráadásul a beavatkozások után gyakran 2-3 óra is eltelik, mire ki tudják takarítani a műtőt, mivel nincs elegendő takarítószemélyzet, mondta egy sebész-főorvos.

Elmondásuk szerint civil biztonsági őrök próbálták megakadályozni, hogy belépjenek az ápolási osztályra, ahol már most is körülbelül 35 fokos hőség uralkodik, adta hírül a 24.hu.

