Hároméves kislány halt bele a madárinfluenzába Mexikóban

Az A típusú H5N1 influenza jelenleg is terjed állatokban és egyes emberekben az Egyesült Államokban. A WHO szerint az elmúlt egy évben 70 emberi esetet regisztráltak, ugyanakkor kutatók szerint a valós szám ennél magasabb lehet.

Az egyelőre nem ismert, hogy a kislány hogyan kapta el a vírust. A hatóságok vadmadarakat vizsgálnak a gyermek lakóhelyének környékén. A kislánnyal kapcsolatba került 38 személyt is teszteltek, de minden esetben negatív eredményt kaptak. A minisztérium közleménye szerint a további emberi megbetegedések kockázatát alacsonynak tartják.

