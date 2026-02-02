Hat óránként öngyilkos lesz egy honfitársunk – ami jelzi a súlyosbodó problémát

„A magyar pszichiátriai ellátás a szemünk előtt zuhan a mélybe” – írja a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Facebook bejegyzésében.

„Magyarországon a ’80-as évek óta nem volt olyan aggasztó az öngyilkosságok alakulása, mint az elmúlt 5 évben. Négy évtizeden át – szinte folyamatosan – csökkentek a számok. 2019-ben azonban a csökkenés megállt. Hat óránként öngyilkos lesz egy honfitársunk. Ennek oka nem egyetlen esemény, vagy átmeneti probléma, hanem rossz irányú társadalmi folyamatok, és a mentális egészségügy kritikus állapota.

A szakma legalább egy évtizede jelzi, a miniszterelnököt is elérve, hogy központi kormányzati beavatkozás nélkül a pszichiátria súlyos bajba kerül. Egy-két EU-s projektet leszámítva érdemi fejlesztés nem történt” – húzza alá a MOK.

A kamara felsorolja a konkrét problémákat is:

Pszichiátriai intézmények sora korszerűtlen, olykor embertelen körülmények között működik. Még egyetemi klinikákon is gyakorlat, hogy a betegeket rácsok mögé zárják.

A szakdolgozó- és orvoshiány miatt nem kaphatják meg a betegek a megfelelő törődést.

Az irányítás minden szintjén – intézményvezetők, minisztérium – rendszeres, hogy másodrendű területként kezelik a pszichiátriát, a szakmai vészjelzéseket félresöprik.

Egyes intézményekben a szakmai szempontok mellőzésével, politikai lojalitás alapján, vagy egyenesen pályázat nélkül, jogszabályokat semmibe véve jelölnek ki vezetőket.

A háziorvosok nem kapják meg azokat az ellátási jogosítványokat, például precíz diagnosztikával kombinált gyógyszerfelírási jogot, amelyeket a szakma teljes konszenzussal javasolt.

A pszichoterápia hozzáférhetősége évtizedek óta nem javul, miközben minden szakmai ajánlás szerint kulcseleme lenne a megelőzésnek.

A gyermekek, a krízishelyzetben lévő kamaszok a kapacitáshiány miatt nem jutnak időben megfelelő segítséghez.

A betegjogok rendszeresen sérülnek

„Nem jutnak hozzá az állampolgárok az őket jog szerint megillető, független szakvizsgálathoz, a bíróságok eseti szakértőkkel próbálnak lavírozni egy túlterhelt, strukturálisan alulfinanszírozott rendszerben.

A Kamara és a szakma képviselői a körülmények és jogszabálysértések gyanúja miatt számos alkalommal a minisztériumokhoz fordultak. Érdemi intézkedés nem történt.

Így néz ki egy közegészségügyi krízis” – összegzi a szervezet.