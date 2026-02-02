3p
Egészségügy Pszichológia

Hat óránként öngyilkos lesz egy honfitársunk – ami jelzi a súlyosbodó problémát

mfor.hu

Központi kormányzati beavatkozás nélkül a pszichiátria súlyos bajba kerül – figyelmeztet az orvosi kamara.

„A magyar pszichiátriai ellátás a szemünk előtt zuhan a mélybe” – írja a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Facebook bejegyzésében.

„Magyarországon a ’80-as évek óta nem volt olyan aggasztó az öngyilkosságok alakulása, mint az elmúlt 5 évben. Négy évtizeden át – szinte folyamatosan – csökkentek a számok. 2019-ben azonban a csökkenés megállt. Hat óránként öngyilkos lesz egy honfitársunk. Ennek oka nem egyetlen esemény, vagy átmeneti probléma, hanem rossz irányú társadalmi folyamatok, és a mentális egészségügy kritikus állapota.

A szakma legalább egy évtizede jelzi, a miniszterelnököt is elérve, hogy központi kormányzati beavatkozás nélkül a pszichiátria súlyos bajba kerül. Egy-két EU-s projektet leszámítva érdemi fejlesztés nem történt” – húzza alá a MOK.

Olykor elég egy gondosan megválogatott mondat ahhoz, hogy a mentális blokk megszűnjön
Olykor elég egy gondosan megválogatott mondat ahhoz, hogy a mentális blokk megszűnjön
Fotó: DepositPhotos.com

A kamara felsorolja a konkrét problémákat is:

  • Pszichiátriai intézmények sora korszerűtlen, olykor embertelen körülmények között működik. Még egyetemi klinikákon is gyakorlat, hogy a betegeket rácsok mögé zárják.
  • A szakdolgozó- és orvoshiány miatt nem kaphatják meg a betegek a megfelelő törődést.
  • Az irányítás minden szintjén – intézményvezetők, minisztérium – rendszeres, hogy másodrendű területként kezelik a pszichiátriát, a szakmai vészjelzéseket félresöprik.
  • Egyes intézményekben a szakmai szempontok mellőzésével, politikai lojalitás alapján, vagy egyenesen pályázat nélkül, jogszabályokat semmibe véve jelölnek ki vezetőket.
  • A háziorvosok nem kapják meg azokat az ellátási jogosítványokat, például precíz diagnosztikával kombinált gyógyszerfelírási jogot, amelyeket a szakma teljes konszenzussal javasolt.
  • A pszichoterápia hozzáférhetősége évtizedek óta nem javul, miközben minden szakmai ajánlás szerint kulcseleme lenne a megelőzésnek.
  • A gyermekek, a krízishelyzetben lévő kamaszok a kapacitáshiány miatt nem jutnak időben megfelelő segítséghez.

A betegjogok rendszeresen sérülnek

„Nem jutnak hozzá az állampolgárok az őket jog szerint megillető, független szakvizsgálathoz, a bíróságok eseti szakértőkkel próbálnak lavírozni egy túlterhelt, strukturálisan alulfinanszírozott rendszerben.

A Kamara és a szakma képviselői a körülmények és jogszabálysértések gyanúja miatt számos alkalommal a minisztériumokhoz fordultak. Érdemi intézkedés nem történt.

Így néz ki egy közegészségügyi krízis” – összegzi a szervezet.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Drámai figyelmeztetés jött a Magyar Orvosi Kamarától

Drámai figyelmeztetés jött a Magyar Orvosi Kamarától

Hatóránként lesz öngyilkos egy magyar ember, mélyponton a pszichiátria ellátás?

Igaz, amit a Nike állít, hogy a cipői hatással vannak az elménkre?

A sportcipők az ambíciók új korszakába léptek. A Nike már nem elégszik meg a kényelem vagy a teljesítmény ígéretével, azt állítja, hogy cipői aktiválhatják az agyat, fokozhatják az érzékszervi tudatosságot, sőt, a talpak stimulálásával javíthatják a koncentrációt is.

Amit tudni kell az új vírusról

Amit tudni kell az új vírusról

Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa a Facebookon osztotta meg a hetekben felbukkant Nipah-vírusról a legfontosabb tudnivalókat.

Már nem csak az idősebbeket fenyegeti a Parkinson-kór

A páciensek mintegy 10 százaléka 50 év alatti.

Péntek esti Közlönnyel jött el a kórházak megmentése

Péntek esti Közlönnyel jött el a kórházak megmentése

Adósságrendezési támogatást ad a kormány az egészségügyi intézményeknek.

„Keserű utolsó nap” – így búcsúzott az elvérzett érdi szakrendelő főigazgatója

Feljelentést is megígért. 

Csak márciusban jöhet a kórházi adósságok zömének kifizetése

Tavaly év végén elérte a 95,5 milliárd forintot a kórházak adóssága. A konszolidáció pedig majd két részletben érkezik: a nagyobb hányada csak márciusban. 

Novák Katalin újra aktív a közösségi médiában

Ismét posztolt Novák Katalin az X-en, a Stephen J. Shaw-val közös vállalkozásuk weblapja pedig megújult és sorra kerülnek fel új tartalmak.

Soha ennyi orvos nem indult még választásokon, mint idén

Többen is a parlamentbe juthatnak. 

Mutatjuk, végül mi lett a Heim Pál Gyermekkórház új avatarának a neve

Lezárult a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet avatárprojektjének névadó időszaka. A kórház örömmel osztja meg a hírt: a legnépszerűbb a PALKÓ név lett!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168