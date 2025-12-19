Hatalmas változás jön a recepteknél

Új jogosultságot kaptak a magyar gyógyszerészek: a jövőben vényeket is írhatnak, ezzel is segítve az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságát és a betegek gyorsabb gyógyszerellátását – jelentették be az Év Gyógyszerésze és Kedvenc Patikám díjátadón.

A Debreceni Egyetem új, hiánypótló továbbképzést indít a gyógyszerészi kompetenciák bővítésére.

Kapcsolódó cikk „Minden háziorvos és a társadalom nevében kikérem magamnak Takács Péter szavait” – írja a közismert háziorvos Rengetegen felháborodtak.

Az Év Gyógyszerésze elismerést Dr. Fekete Dániel, Dr. Pető Botond és Dr. Barna Eszter kapta, míg a Kedvenc Patikám díjat többek között a nagykovácsi Szent Sebestyén Gyógyszertár nyerte el. A két elismerés az elmúlt másfél évtizedben a szakma egyik legfontosabb szakmai és társadalmi fórumává vált.

(MTI)