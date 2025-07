Hátborzongató dobogóra került Magyarország – a magyar férfiak nem élik meg a 80 éves kort?

A Gazdasági és Együttműködési Világszervezet (OECD) adatbázisában bukkantunk egy magyarok számára rendkívül elszomorító adatsorra, ugyanis hazánk egy újabb lista sereghajtó helyeire keveredett.

A hivatalos definíció alapján a 65 éves korban várható élettartam azt mutatja meg, hogy egy ilyen életkorú ember átlagosan hány további évre számíthat, feltéve, hogy a korcsoportokra jellemző halálozási arányok változatlanok maradnak.

Az adatok valamennyire képlékenyek, hiszen érthető módon a halálozási adatok pontos alakulása előre nem ismerhető, azt több tényező is befolyásolhatja – az OECD jelenlegi trendeken alapuló előrejelzése azonban nem sok jót ígér.

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a különbség megdöbbentő a szervezet más európai tagállamaival összehasonlítva is: az átlagosan a legmagasabb várható élettartamot elérő spanyol férfiaknak több mint 5 évvel hosszabb élet jut, mint magyar társaiknak, de hasonló helyzetben vannak a magyar nők is a spanyolokkal szemben.

A rangsor végén Magyarország és Lettország gyakorlatilag egymás mellett áll, ugyanis a magyar férfiaknak átlagosan 0,2 évvel több idő jut, viszont a magyar nők esetében majdnem egy évvel rövidebb a várható élettartam. Az OECD adatainak szomorú valósága azonban az, hogy

egy átlagos magyar férfi nem fogja megélni a 80 éves kort.

A régióban sem jobb a helyzet

Egészségügyi és nyugdíjas-jóléti intézkedéseket sürget az is, hogy a 65 év feletti várható élettartam terén Magyarország a Visegrádi Négyek országait tekintve sem áll jól: ha a két nem várható élettartamának átlagát vesszük, a magyaroknak a legjobban teljesítő Szlovákiához képest átlagosan 2 évvel kevesebb jut.

Nem jó az irány

Azt, hogy a jelenlegi és egyébként a korábbi kormányoknak is akadna – illetve akadt volna teendője – a várható élettartam javítását elősegítő intézkedések terén, az OECD hosszútávú statisztikájának alakulása is igazolja. Magyarország 1996-ban lett a Világszervezet tagja, ezért az 1996 és 2023 közti adatok segítségével néztük meg, hogy hogyan alakult a hazai várható élettartam 65 éves kor felett ebben az időszakban:

Azt nem lehet tagadni, hogy a helyzet javult ezen a téren, ám a várható élettartam növekedésének mértéke messze nem elegendő. A nők esetében 16,9, a férfiak esetében 18,7 százalékkal sikerült emelni ezt az eltelt közel 30 évben, ez pedig messze nem elegendő ahhoz, hogy felzárkóztassa Magyarországot – egyúttal pedig jel a mindenkori kormánynak arra, hogy komoly teendők vannak az egészségügy, a szociális ellátás, és a nyugdíjrendszer területén is.