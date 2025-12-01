6p
Hatezer HIV-fertőzött lehet Magyarországon

Kormos Olga
Bár Magyarországon európai összehasonlításban is kiemelkedő a HIV-ellátás színvonala, és államilag finanszírozott a hozzáférés a korszerű terápiákhoz, még mindig magas a későn kiszűrt betegek aránya, és alacsony a szűrési hajlandóság – mutattak rá a Pro Infectologia Alapítvány szakértői a Dél-pesti Centrumkórházban az AIDS Világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

„Jelenleg 3000 fő a diagnosztizált HIV-fertőzöttek száma, amiből arra lehet következtetni, hogy Magyarországon összesen 6000 fő lehet az érintettek száma. Tehát az AIDS-fertőzöttek fele nincs tisztában az állapotával, emiatt továbbra is sokan már csak a betegség előrehaladott, tünetes stádiumában kerülnek az ellátásba” – közölte dr. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Heamtológia és Infektológiai Intézet centrumvezető főorvosa, a Pro Infekctologia Alapítvány szakértője az AIDS Világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

Az utóbbi években ugyancsak emelkedett a fertőzött nők aránya (annak a tévhitnek is köszönhetően, miszerint csak a férfiak kaphatják el ezt a betegséget), és több esetben is előfordult a korábban itthon nem jellemző perinatális átvitel olyan édesanyák újszülöttjeinél, akik nem tudtak arról, hogy fertőzöttek.

A legfrissebb adatok szerint 2024-ben mintegy 40,8 millió HIV-fertőzött ember élt világszerte, körülbelül 1,3 millió új fertőzést jelentettek, és 630 ezer ember hunyt el AIDS-ben, illetve a fertőzés szövődményei miatt.

„Bár az elmúlt évtizedekben jelentős eredmények születtek a HIV terjedésének a visszaszorításában, a friss adatok arra figyelmeztetnek, hogy az AIDS, mint megoldásra váró globális egészségügyi probléma, továbbra is velünk van és még messze vagyunk a kitűzött globális célok elérésétől. Ennek oka leginkább a pénz- és gyógyszerhiány. De egy újfajta injekció bevezetésével ez változhat a következő évtizedekben”  – fogalmazott dr. Szlávik János.

Dr. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet centrumvezető főorvosa, a Pro Infectologia Alapítvány szakértője
Bár 2010-2024 között 40 százalékkal kevesebb új fertőzést jelentettek világszerte, valamint az AIDS-halálozás is kevesebb mint a felére csökkent, a betegség továbbra is komoly globális kihívás:

a mintegy 41 millió HIV-fertőzött közül jelenleg 9 millió nem jut hozzá az életmentő kezeléshez, és több mint 11 millió esetben a vírus terjedése sem kontrollált. A betegek mintegy fele Afrikában él.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) idei üzenete – „A zavarok legyőzése, az AIDS elleni fellépés megújítása” – arra utal, hogy a világ számos térségében a háborúk, a szegénység, a társadalmi bizonytalanság és az intravénás drogok használatának a terjedése új akadályokat gördít a járvány elleni fellépés elé.

Magyarország az alacsony fertőzöttségű országok között van

Magyarországon a HIV-fertőzés korszerű kezelését biztosító modern antiretrovirális terápiák teljes palettája elérhető és államilag finanszírozott. A kezelés hatékonyságát jól mutatja, hogy a hazánkban kiszűrt HIV-fertőzöttek több mint 90 százaléka követi a terápiát, ezért közöttük gyakorlatilag teljeskörűen sikerül kimutathatatlan – az átadást is lehetetlenné tévő – szintre csökkenteni a vírusszámot.

„A hazai HIV-ellátás egyértelműen a nemzetközi élvonalba tartozik. Azt már elértük, hogy a fertőzöttek legalább 90 százaléka kapjon gyógyszeres kezelést, de azt még nem, hogy a fertúzöttek 90 százalékát el is érjük. Ezért a legfontosabb az lenne, hogy minél több ember menjen el szűrésre” – mondta Szlávik doktor.

A modern terápiáknak köszönhetően az idejében diagnosztizált betegek teljes értékű életet élhetnek, és ha a gyógyszereiket előírásszerűen szedik, gyakorlatilag nem fertőznek tovább. Ennek fényében különösen elszomorító, hogy több mint egy évtizede nem változik érdemben a késői stádiumban – a megfertőződés után akár 10-15 évvel – kiszűrt, hazai betegek száma.

Az évente diagnosztizált 200-300 új HIV-fertőzésből, 40-50 beteg későn, csak a betegség előrehaladott és rossz prognózisú AIDS-stádiumában kerül az ellátórendszerbe. A halálozások száma 10–20 között van évente. A hazai HIV-centrumokban – ahogy már említettük – körülbelül 3000 beteget kezelnek.

Magyarországon a többi országhoz képest sajnos kevés a szűrőállomások száma, ami a relatíve alacsony fertőzöttségnek köszönhető. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) budapesti anonim szűrőpontján bármikor lehet ingyenesen tesztet csináltatni, a többi szűrőpont helyszínéről a www.hivinfo.hu-n lehet tájékozódni.

A Pro Infectologia Alapítvány hangsúlyozza: a rendszeres szűrés. és a korai felismerés a leghatékonyabb eszköz a súlyos szövődmények, valamint a fertőzés továbbadásának a megelőzésében. A WHO ajánlása szerint minden aktív szexuális életet élő embernek – nemtől és életmódtól függetlenül – érdemes ismernie a saját HIV-státuszát, hiszen a fertőzés a heteroszexuális népesség körében is jelen van.

A szűrés itt is életet menthet

Az UNAIDS 2025-ös jelentése szerint finanszírozási nehézségek miatt számos közösségi alapú szűrési és támogató szolgáltatás szűnt meg vagy szorult vissza világszerte, ami kedvezőtlen hatással van a járványügyi mutatókra. A jelentés egyértelműen fogalmaz: az AIDS nem múlt el, és az elért eredmények fenn­tartásához befektetés, innováció és következetes egészségpolitikai döntések szükségesek.

A 2030-ra kitűzött globális cél – az új fertőzések és az AIDS-hez köthető halálozás minimalizálása – a jelenlegi adatok alapján csak akkor reális, ha erősödik a szűrési hajlandóság, a társadalmi tudatosság, valamint biztosított marad a folyamatos hozzáférés az ellátáshoz és a prevencióhoz.
Magyarországon a magas színvonalú HIV-ellátás és a korszerű terápiák hozzáférhetősége kedvező kiindulópont a betegség eradikálásához, feltéve, ha az évtized végéig sikerül csökkenteni a HIV-fertőzötteket sújtó stigmatizációt és a szűréssel kapcsolatos félelmeket, valamint sikerül bővíteni az ingyenes, anonim szűrési lehetőségeket.

A Pro Infectologia Alapítvány és a sajtótájékoztatón megjelent Pozitív Élet Alapítvány ezért arra ösztönzi az egészségügyi döntéshozókat, civil szervezeteket és a lakosságot, hogy közösen tegyenek lépéseket a stigma lebontására, a tájékoztatás erősítésére és a szűrési lehetőségek bővítésére.

