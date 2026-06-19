Hegedűs Zsolt bejelentette: új főigazgatót kap az egyik legfontosabb budapesti kórház

Új főigazgató, Szilágyi Örs vezeti júliustól a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet (DPC) – közölte az egészségügyi miniszter Facebook-oldalán.

Az új irányításnak nemcsak személyi értelemben, hanem szemléletében is meg kell újítania az intézmény működését – írta a miniszter. Szilágyi Örs eddig a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézetet irányította.

A miniszteri tájékoztatásból emellett kiderült az is, hogy Buga László államtitkárral az orvosigazgatói feladatok ellátására Kállay Krisztiánt kérték fel.