Hegedűs Zsolt elárulta: ezt a feladatot az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át

Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány-Strattmann László Alapítvány fő feladatát az átalakuló Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) veszi át, szeptember elején már az új rendszerben indul a munka – számolt be róla az egészségügyi miniszter kedden a Facebook-oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel.

Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább betegközpontú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét.

A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi, nagy értékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami, szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek.