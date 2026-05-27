Hegedűs Zsolt első interjújában: Teljesen újjászervezik a háziorvosi rendszert

A várólistákat az angliai tapasztalataira támaszkodva akarja megoldani. 

„Nem vesztegethetjük az időt, mert a magyar egészségügy a strukturális összeomlás szélén áll” – jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az első interjújában, amit a Medicalonline-nak adott.

A miniszer a lapnak egyre csak sorolta, mi minden áll előtte és tárcája előtt: „Az első és legfontosabb törvényalkotási feladatunk az önálló Egészségügyi Minisztérium felállítása, mert véget kell vetni annak a korszaknak, amikor ezt a stratégiai ágazatot rendőri szemlélettel vagy mellékfeladatként irányítják. Zajlik a szolgálati jogviszony törvény felülvizsgálata és a kritikus pontok gyors rendezése a szakmával közösen, és előre lépünk annak érdekében is, hogy a tervezett új háttérintézmények minél előbb felálljanak törvényileg és szervezetileg egyaránt. Az egészségügynek saját költségvetési és politikai súlyt kell adnunk, a kormány vállalása, hogy minden évben plusz 500 milliárd állami költségvetési forrást biztosít az egészségügyi ágazatnak”.

Ez utóbbival kapcsolatban jelezte, hogy pótköltségvetésre és kiigazításra lesz szükség, a jövőben pedig visszaállunk az őszi parlamenti benyújtásra.

Arról is beszélt, hogy az első száz napban a MOK visszakapja a kötelező tagságát. Ez nem is kérdés. Visszaadjuk a kamarának a regisztrációt, a licencrendszert és mindazt az autonómiát, amit elvettek tőlük három évvel ezelőtt. 

„Két új, független intézménnyel rakjuk le az új rendszer szakmai gerincének alapjait. A brit CQC mintájára létrehozzuk az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóságot, amely a minisztériumtól függetlenül fogja ellenőrizni az ellátást, valamint a Magyar Klinikai Kiválóság- és Irányelvközpontot, hogy ne politikai lobbik, hanem egységes szakmai protokollok diktálják a gyógyítás rendjét. Törvényben fogjuk rögzíteni a betegek jogait is egy teljesen új szinten. Bevezetjük az úgynevezett „Duty of Candour”-t, azaz az őszinteség kötelezettségét" – mondja Hegedűs.

Továbbra is céltudatos és határozott a táncoló miniszter
Emellett kötelezővé teszik a betegelégedettség mérését és annak nyilvános publikálását minden intézményben. A szőnyeg alá söprés gyakorlatát akarja felszámolni, ami belülről rohasztja a rendszert. Szerinte mindennek nem az a célja, hogy bűnösökre mutassunk rá, hanem az, hogy mindenki tanuljon az elkövetett hibákból. Hogy ne hibáztató, hanem tanuló rendszerünk legyen.

A háziorvosi rendszer megreformálásával kapcsolatban kifejtette, hogy az alapellátás megmentése érdekében törvényt alkotnak, létrehozva 164 integrált területi centrumot (Integrált Egészségügyi és Szociális Centrum – IESZC). Ez a csomag az alapja a Tisza Párt Hugonnai Vilma Programjának. Nem felülről ráerőltetett központosításról van szó, a cél az, hogy a háziorvos ne egyedül, elszigetelten, egy 50 éve változatlan struktúrában próbáljon megoldani mindent a prevenciótól a betegút-szervezésig.

A Medicalonline várólistákat firtató kérdésére Hegedűs kijelentette: „Csípő- és térdspecialistaként pontosan látom a várólisták okait. Angliában megtanultam, hogy a műtéti idő a legdrágább, nálunk viszont rengeteg elvész a rossz szervezés és az adminisztráció miatt. Ha a digitalizációval tehermentesítjük az orvosokat, javítjuk a műtők kihasználtságát és megfelelő ösztönzőket biztosítunk, változatlan létszám mellett is akár 30 százalékkal több beteget tudunk megoperálni”.

