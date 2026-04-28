Hegedűs Zsolt: Felülvizsgáljuk az állami kórházakban működő magánellátást

A leendő egészségügyi miniszter szerint a folyamat részeként szakmai, etikai és gazdasági szempontból áttekintik az állami kórházakban működő fizetős magánbeteg-ellátást, különös figyelemmel a várólistákra, a közfinanszírozott kapacitások védelmére, az átlátható költségelszámolásra, az összeférhetetlenségi kockázatokra, valamint arra, hogy az ilyen konstrukciók ne rontsák a közellátás hozzáférhetőségét.

Hegedűs Zsolt Ficzere Andrea, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese interjújára reagálva közölte Facebook-posztjában: egy állami kórházban működő fizetős vagy VIP-részleg problémája nem pusztán az, hogy pénzért nyújt ellátást.

A leendő tárcavezető szerint gondot jelent, hogy ugyanazt a közpénzből fenntartott infrastruktúrát használja, amelyhez a közbetegek hosszú várólistákon keresztül férnek hozzá; ugyanazokra a szűkös szakmai kapacitásokra támaszkodik; fizetőképesség alapján gyorsabb vagy kényelmesebb betegutat kínálhat; külső üzleti szereplők bevonásával összeférhetetlenségi kockázatot teremt; és ha nem átlátható, rombolhatja a közbizalmat.

Az Uzsoki VIP részlegéből kiindulva

A bevétel-visszaforgatás, a dolgozók megtartása vagy a paraszolvencia kiváltása szerinte részben érthető érvek lehetnek, de nem válaszolják meg az alapvető etikai kérdést: helyes-e, hogy egy közpénzből fenntartott, forráshiánnyal küzdő állami egészségügyi intézményben pénzért jobb, gyorsabb vagy biztonságosabb ellátás érhető el.

„Ez nem intézményi PR-kérdés, hanem az állami egészségügy igazságosságának egyik legfontosabb próbája” – fogalmazott.

Ficzere Andrea a HVG-nek adott interjújában többek között azt mondta: az Uzsoki Utcai Kórház VIP-ellátásával kapcsolatban a belső vizsgálat nem tárt fel törvénytelenséget, ugyanakkor annak részleteit nem hozzák nyilvánosságra.

A főigazgató szerint nem igaz, hogy a Papcsák Ferenc korábbi polgármesterhez köthető cég 250 millió forintot keresett volna az Uzsoki VIP-részlegén. Elmondása szerint ez az összeg öt év alatt keletkezett bevétel volt, amelyből a nyereség „huszonpár millió forint” lehetett. Hozzátette: a cég a beszállítók közül csak az egyik volt.

Ficzere Andrea hangsúlyozta, hogy „egyetlen TB-s beteg elől sem vesznek el időt és lehetőséget”, a VIP-ellátás a szabad kapacitások terhére, a finanszírozási kereten felül zajlik, és 2013 óta működik ilyen formában az intézményben.

A főigazgató szerint a magánellátásból származó bevételeket visszaforgatják az állami ellátásba, ebből jutalmakat és eszközöket finanszíroznak, valamint az orvosok megtartását is segítik.