3p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar Magánegészségügy Tisza Párt Hegedűs Zsolt

Hegedűs Zsolt: Felülvizsgáljuk az állami kórházakban működő magánellátást

mfor.hu

A felálló egészségügyi minisztérium felülvizsgálja a magán- és állami egészségügyi ellátás együttélésének szabályait – közölte Hegedűs Zsolt közösségi oldalán. 

A leendő egészségügyi miniszter szerint a folyamat részeként szakmai, etikai és gazdasági szempontból áttekintik az állami kórházakban működő fizetős magánbeteg-ellátást, különös figyelemmel a várólistákra, a közfinanszírozott kapacitások védelmére, az átlátható költségelszámolásra, az összeférhetetlenségi kockázatokra, valamint arra, hogy az ilyen konstrukciók ne rontsák a közellátás hozzáférhetőségét.

Hegedűs Zsolt Ficzere Andrea, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese interjújára reagálva közölte Facebook-posztjában: egy állami kórházban működő fizetős vagy VIP-részleg problémája nem pusztán az, hogy pénzért nyújt ellátást.

A leendő tárcavezető szerint gondot jelent, hogy ugyanazt a közpénzből fenntartott infrastruktúrát használja, amelyhez a közbetegek hosszú várólistákon keresztül férnek hozzá; ugyanazokra a szűkös szakmai kapacitásokra támaszkodik; fizetőképesség alapján gyorsabb vagy kényelmesebb betegutat kínálhat; külső üzleti szereplők bevonásával összeférhetetlenségi kockázatot teremt; és ha nem átlátható, rombolhatja a közbizalmat.

Az Uzsoki VIP részlegéből kiindulva
Az Uzsoki VIP részlegéből kiindulva
Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt

A bevétel-visszaforgatás, a dolgozók megtartása vagy a paraszolvencia kiváltása szerinte részben érthető érvek lehetnek, de nem válaszolják meg az alapvető etikai kérdést: helyes-e, hogy egy közpénzből fenntartott, forráshiánnyal küzdő állami egészségügyi intézményben pénzért jobb, gyorsabb vagy biztonságosabb ellátás érhető el.

„Ez nem intézményi PR-kérdés, hanem az állami egészségügy igazságosságának egyik legfontosabb próbája” – fogalmazott.

Ficzere Andrea a HVG-nek adott interjújában többek között azt mondta: az Uzsoki Utcai Kórház VIP-ellátásával kapcsolatban a belső vizsgálat nem tárt fel törvénytelenséget, ugyanakkor annak részleteit nem hozzák nyilvánosságra.

A főigazgató szerint nem igaz, hogy a Papcsák Ferenc korábbi polgármesterhez köthető cég 250 millió forintot keresett volna az Uzsoki VIP-részlegén. Elmondása szerint ez az összeg öt év alatt keletkezett bevétel volt, amelyből a nyereség „huszonpár millió forint” lehetett. Hozzátette: a cég a beszállítók közül csak az egyik volt.

Ficzere Andrea hangsúlyozta, hogy „egyetlen TB-s beteg elől sem vesznek el időt és lehetőséget”, a VIP-ellátás a szabad kapacitások terhére, a finanszírozási kereten felül zajlik, és 2013 óta működik ilyen formában az intézményben.

A főigazgató szerint a magánellátásból származó bevételeket visszaforgatják az állami ellátásba, ebből jutalmakat és eszközöket finanszíroznak, valamint az orvosok megtartását is segítik.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Sinkó Eszter: „Az egészségügy jövőjét nem lehet zárt ajtók mögött összerakni"

A szektort alapjaiban kell megreformálni az egészésgügyi közgazdász szerint. 

Nagy dobásra készül a leendő egészségügyi miniszter

Nagy dobásra készül a leendő egészségügyi miniszter

Hegedűs Zsolt a Batthyány–Strattmann László-alapítvány átalakítására készül.

Hét kórházigazgatót kérdeztünk a jövőről – ennyien válaszoltak

Hegedűs Zsolt, a jövőbeni Tisza-kormány egészségügyi minisztere egyik első nyilatkozatában azt mondta: akkor végzi majd jól a dolgát az Egészségügyi Minisztériumban, ha a lakosság azt fogja látni, hogy a különböző kórházi igazgatók, vezetők, osztályvezetők és orvosok is nyilatkoznak. Bár május elejéig még az Orbán-kormány van hatalmon, kíváncsiak voltunk, hogy működik-e még a centralizált nyilatkozatstop: kórházigazgatókat kérdeztünk az egészségügy jövőjéről.

Eljárás indult az egészségügyi reformot titkoló cég ellen

A K-Monitor kezdeményezésére törvényességi felügyeleti eljárás indult a Boston Consulting Grouppal szemben, amiért nem tett eleget az információszabadság törvényben előírt kötelezettségének és nem adott tájékoztatást arról, hogy milyen állami intézményekkel van szerződéses viszonya.

Új szelek kezdtek el fújni a magyar gyógyszeriparban is

Hosszú, mintegy két és fél éves várakozás után jelent meg 2026. április 17-én az a hivatalos döntés, amely alapján 83 új hatóanyag és indikáció válik elérhetővé rendszerszerű társadalombiztosítási támogatással, azaz állami finanszírozással. Ez kiemelten fontos a betegek szempontjából: az új gyógyszerekhez való hozzáférés új esélyeket jelent.

Katasztrofális a magyarok mentális állapota

„Pszichoterapeutát még a magánszektorban is nehéz találni” – mi áll az egészségügy szétesése mögött?

Magyarországon az egészségügyre fordított kiadások GDP-hez viszonyított aránya  elmarad a visegrádi országokétól. A változás első lépése az lehet, ha a kormány valóban prioritásnak tekinti az egészségügyet. A legnagyobb megtérülés a gyerekek és a nők egészségi állapotának javításában mutatkozik, de a mentális egészség terén is bőven van fejlődési lehetőség.

Itt vannak a nevek: ők is az új egészségügyi vezetés várományosai

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter személye biztos, de már a többi vezető pozícióra is gyűlnek a nevek, akik komolyan szóba jöhetnek. 

Eljött a rákkezelés új korszaka

Eljött a rákkezelés új korszaka

Egyre gyakoribb a célzott terápia a daganatos betegek esetében, de jelentős részük még mindig nem kap hatékony kezelést. Erről is beszélt a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia egyik kiemelt idei előadója, Peták István rákkutató, orvosprofesszor, az Oncompass Medicine és a Genomate Health társalapítója.

Kezdődik: nem tűri tovább a kamerákat a Tisza leendő minisztere

Kezdődik: nem tűri tovább a kamerákat a Tisza leendő minisztere

Az összeset kikapcsoltatja, leszerelteti az érkező szakminiszter.

Az AstraZeneca víziója, hogy segítse az egészségügy átalakítását

A világ egyik legnagyobb gyógyszergyártó vállalata támogatja az egészségügy átalakítását és kiterjeszti a valós adatokon alapuló kutatásait és döntéseit – erről is beszélt Dr. Szabó Lilla, az AstraZeneca Közép-európai Evidence Generation vezetője a Klasszis egészségkonferencián, mely a longevity és az egészséggazdaság témakörében zajlott nemrégiben.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG