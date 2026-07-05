Hegedűs Zsolt fontos bejelentést tett

Szakmai kerekasztalokon, az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. A tárca célja valódi párbeszédet építeni az ágazati szereplőkkel, és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcsterületein – írta az egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán vasárnap.

Hegedűs Zsolt közölte: a tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldáskeresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. A megbeszélést Ilku Lívia közigazgatási államtitkár vezette, aki a gyógyszer- és orvostechnikai területért felel majd.

A miniszter beszámolója szerint a találkozón három stratégiai témát tekintettek át: a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét.

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Hegedűs Zsolt azt írta: az első egyeztetés célja egy közös kihívástérkép elkészítése volt, amely kijelöli a következő hónapok együttműködésének irányait. Hozzátette, a tárca számít a szakmai szervezetek és háttérintézmények tapasztalataira, „hiszen a valódi előrelépés csak akkor lehetséges, ha a döntések mögött a gyakorlati tudás és a terepen szerzett tapasztalatok is megjelennek”.

A következő időszakban külön egyeztetéseket terveznek a szakdolgozói és más nem orvosi egészségügyi munkaköröket érintő humánerőforrás-kihívásokról, a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről, valamint a hosszú távon fenntartható működéshez szükséges szervezeti és kultúraváltásról.

Hegedűs Zsolt tárcája számít a szakmai szervezetek és háttérintézmények tapasztalataira

Fotó: YouTube

A miniszter közlése szerint egyeztetés várható a szülészet-nőgyógyászat szakmai, ezen belül az élet kezdetéhez kapcsolódó szakmai-etikai dilemmákról, a várandósgondozás és a szülészeti ellátás aktuális kérdéseiről, valamint a magán- és közfinanszírozott ellátás együttműködésének és szabályozásának jövőbeli irányairól, különös figyelmet fordítva a szakma önszabályozó szerepére, autonómiájára és az ezzel járó szakmai felelősségre.

A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről, a hatékonyabb és eredményesebb működés feltételeiről, továbbá egy korszerű, a szakmai minőséget, a betegbiztonságot és a vezetői felelősséget egységes keretbe rendező klinikai irányítási struktúra kialakításáról várható egyeztetés.

A cél a biztonságos és kiszámítható betegellátás – hangsúlyozta a miniszter.

(MTI)