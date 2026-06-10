Hegedűs Zsolt Győrfi Pál sorsáról: „Ennek az ideje jött el”

Hosszú közösségi médiás nyilatkozattal reagált Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszter arra, hogy bejelentették:
Győrfi Pál marad ugyan a mentőknél, de az Országos Mentő Szolgálat (OMSZ) kommunikációs igazgatója a következőkben egy hölgy, Szűcs Brigitta lesz.
Nem pusztán váltás
Hegedűs Zsolt ennek kapcsán tudatta: Győrfi Pál leváltását nem érdemes pusztán szóvivőváltásként értelmezni. Ő nemcsak a mentők ismert arca volt, hanem hosszú éveken át az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója is. Ezért a szerepe és a felelőssége megkerülhetetlen abban, hogy
milyen hangon, milyen szemlélettel és milyen kultúrában beszélt a mentőszolgálat a nyilvánossághoz.
Nincs szükség celebekre
A tárcavezető méltatta az új szóvivőt. Szűcs Brigittáról azt írta: „tiszta hangja, tiszta szíve és romlatlan szakmaisága fontos esély lehet egy új korszak kezdetére.” Hegedűs Zsolt kiemelte:a mentőknek
egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szükségük,
hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra. A miniszter azzal zárta bejegyzését, hogy szerinte van idő szolgálni, van idő képviselni egy intézményt, és van idő átadni a helyet egy új hangnak, egy új szemléletnek, egy új kultúrának.
„Most ennek az ideje jött el.”