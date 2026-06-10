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Hegedűs Zsolt Győrfi Pál sorsáról: „Ennek az ideje jött el”

mfor.hu

Nincs szüksége a mentőknek celebarcokra – írta a tárcavezető.

Hosszú közösségi médiás nyilatkozattal reagált Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszter arra, hogy bejelentették:

Győrfi Pál marad ugyan a mentőknél, de az Országos Mentő Szolgálat (OMSZ) kommunikációs igazgatója a következőkben egy hölgy, Szűcs Brigitta lesz.

Nem pusztán váltás

Hegedűs Zsolt ennek kapcsán tudatta: Győrfi Pál leváltását nem érdemes pusztán szóvivőváltásként értelmezni. Ő nemcsak a mentők ismert arca volt, hanem hosszú éveken át az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója is. Ezért a szerepe és a felelőssége megkerülhetetlen abban, hogy

milyen hangon, milyen szemlélettel és milyen kultúrában beszélt a mentőszolgálat a nyilvánossághoz.

Nincs szükség celebekre

A tárcavezető méltatta az új szóvivőt. Szűcs Brigittáról azt írta: „tiszta hangja, tiszta szíve és romlatlan szakmaisága fontos esély lehet egy új korszak kezdetére.”  Hegedűs Zsolt kiemelte:a mentőknek

egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szükségük,

hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra. A miniszter azzal zárta bejegyzését, hogy szerinte van idő szolgálni, van idő képviselni egy intézményt, és van idő átadni a helyet egy új hangnak, egy új szemléletnek, egy új kultúrának.

„Most ennek az ideje jött el.”

 

  

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