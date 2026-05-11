Hegedűs Zsolt Takács Péternek: „Ön az egészségügy Menczer Tamása”

„Az egészségügy a Tisza-kormánynak központi kérdés, olyan egészségügyben hiszek, ami átlátható, betegközpontú, transzparens” – mondta Hegedűs Zsolt miniszterjelölt hétfőn a parlament Egészségügyi Bizottságának meghallgatásán. Arról is beszélt, hogy az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti, hanem a nemzet jövőjébe tett befektetésnek.

Hegedűs Zsolt bizottsági meghallgatása elején az egészségügy hazai statisztikai adatairól beszélt, ennek kapcsán kiemelte a negatív számokat. A magyar egészségügy válsága nem tegnap kezdődött, hanem több évtizedes folyamat eredménye, amihez csak hozzátett az őszinte szembenézés és átláthatóság hiánya – mondta. Példának hozta fel, hogy 2023-ban Magyarországon az állami egészségügyre fordított összeg GDP-arányosan kevesebb volt, mint az EU-átlag. A mentális kiadásra fordított összkiadás aránya az EU-átlag negyede.

2010 óta tízezer ágyat szüntettek meg, leromlott az infrastruktúra, sok intézményben az alapvető fertőtlenítő szerek is hiányoznak. A rendszer túlságosan a fekvőbeteg-ellátásra épül, túl hosszúak a várólisták, a betegek céltalanul bolyonganak a rendszerben – sorolta a hiányosságokat és gondokat Hegedűs.

Az egészségügyi miniszterjelölt reformra készül

Szerinte a humánerőforrásba kell fektetni, különben a rendszer nem fog működni.

Majd bejelentette:

Felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben. Karikó ezt elfogadta.

Létrehoznak egy egészségügyi minőségi hatóságot, ami független lesz a minisztériumtól, célja nem a büntetés, hanem a jobb minőségű ellátás biztosítása lesz. A valós értéken történő finanszírozás nem azonos pusztán a forrástöbblet növekedésével, tehát nem csak a forrásokat kell növelni.

A NEAK-ot átnevezzük Országos Egészségbiztosítási Pénztárrá, az OKFŐ (Országos Kórházi Főigazgatóság – a szerk.) szerepét új alapokra helyezzük – jelentette ki a miniszterjelölt.

Újraszervezik az egészségügyi programokat, 2035-ig el kell érni, hogy a születéskor várható élettartam 80 évre emelkedjen. Pénteken jelentik be hivatalosan az államtitkárokat, de már több államtitkárság is ismert, köztük:

Járó- és fekvőbeteg államtitkárság,

Digitális egészségügyi államtitkárság,

Alapellátásért felelős államtitkárság,

Népegészségügyi államtitkárság.

Hegedűs arról is beszélt, hogy a pszichoterápiát elérhetővé kell tenni, regionális gyermekpszichiátriai centrumokra, országos iskolapszichológusi lefedettségre van szükség. Illetve ösztöndíjprogramokat indítanak az egészségügyi hiányszakmában dolgozóknak, bérrendezést hajtanak végre. Az érdekvédelmi szervezetek valós partnerek lesznek, a szakmai szervezeteket meg fogják hallgatni. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) jogait kiterjesztjük, kötelezői tagságát visszaadjuk, ebben az új tárcavezető segítségére lesz Dr. Svéd Tamás, a MOK főtitkára,

akit Hegedűs politikai államtitkári pozícióra kért fel.

Meghallgatása végén a leendő egészségügyi miniszter beszélt az állami és magánellátás szétválasztásáról, hog a betegutakat világosan el kell különíteni, ezért felülvizsgálja az állami kórházakban működő fizető szolgáltatásokat.

A volt egészségügyi államtitkár is kérdezett

A meghallgatás után a bizottsági tagok tehettek fel kérdéseket. Szabó Alexandra (Tisza) alelnök azt kérdezte, hogy mi az álláspontja a szívhangrendelettel kapcsolatban, tervezi-e felülvizsgálni azt. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a szakmát megerőszakolta a politika. Szerinte a szívhang-törvényt és minden olyan kérdést, ami az élet végével és élet elejével kapcsolatos, például az abortusz, eutanázia ügye, azt széleskörű társadalmi egyeztetésre kell küldeni.

Takács Péter alelnök, korábbi egészségügyi államtitkár azt mondta, nem kérdőjelezi meg Hegedűs Zsolt jobbító szándékát, és sajnálja, hogy a kampányban nem volt köztük szakmai párbeszéd. Takács a várólistákról kérdezett, felhozta, hogy Hegedűs ígérete szerint 2027 év végéig szeretnének oda eljutni, hogy hat hónapon belül mindenki műtéti időpontot kapjon és három hónapon belül mindenki időpontot kapjon járóbetegellátásra. Arra volt kíváncsi, hogy ez valóban meg fog-e valósulni a gyakorlatban. Hegedűs erre reagálva kijelentette:

Takács Péter méltatlanná vált a közösségi médiában megnyilvánuló posztjai miatt. Valamint hogy ő megadta neki a tiszteletet, de ugyanezt nem kapta vissza. „Ön az egészségügy Menczer Tamása” – tette hozzá.

Hegedűs a várólistákkal kapcsolatban kijelentette, hogy az angliai tapasztalatait fogja hazahozni. Ehhez el kell menni a kórházakba, megnézni helyben, hogy miken kellene változtatni, és ő ezt fogja tenni.

Dr. Gurzó Mária (Tisza) arra volt kíváncsi, hogy a MOK-nak milyen további jogosultságokat adna. Szabadi István, a Mi Hazánk politikusa arról beszélt, nagyon üdvözli az egészségügyi minisztérium létrehozását, s többek között arra volt kíváncsi, hogy tervezik-e az egészségügyi életpálya-modell bevezetését.

Jójárt Erika, szintén a Tisza képviselője azt kérdezte, hogy az első száz napban lesznek-e jogszabálymódosítások. Hegedűs Zsolt arról beszélt, hogy Magyar Péter őt kérte fel először miniszternek, sokan nem merték felvállalni a nevüket, de régóta végeznek közös szakmai munkát. Kiemelte a szakmai kamarák jogosítványának visszaadását, azt ígérte, hogy a népegészségügyi intézet felállítása is el fog kezdődni, ezek már be vannak tárazva – mondta.

Hegedűs Zsolt pályafutása

Az 56 éves Hegedűs Zsolt az ortopéd sebészet egyik szaktekintélye, alsóvégtag specialista. 1994-ben szerzett orvosi diplomát a SOTE-n, majd 2005-ben Nagy-Britanniába költözött, ma már brit-magyar kettős állampolgár. Először a manchesteri kórház ortopédiai osztályát vezette, majd a Bristol mellett működő Practice Plus Group kórházban folytatta orvosi karrierjét.

2015-ben költözött vissza Magyarországra, azzal az ambícióval, hogy a kint megtanult szakmai kompetenciákat beillessze a magyar egészségügyi rendszerbe. Egy ideig a Magyar Orvosi Kamara (MOK) etikai kollégiumát is vezette. Az elmúlt években a Wáberer Orvosi Központ ortopéd szakorvosa volt, és mellette visszajárt dolgozni Angliába. Orvosi hitvallása szerint a legfontosabb a betegközpontú egészségügy, amelyben minden a betegért, a beteg érdekében történik. Négy fia közül kettő az Oxfordi Egyetemre járt, egyikük később ötszörös erőemelő bajnok lett Magyarországon.

A Tisza egészségügyi szakértőjeként a párt tavaly júliusi kongresszusán mutatkozott be. Hegedűs Zsolt a Tisza Párt országos listájának 11. helyéről jutott be képviselőként a parlamentbe.