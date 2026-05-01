Hegedűs Zsolt: Új rend jön az egészségügyben

Megalakítják a kórházakban működő Semmelweis rendet – közölte Hegedűs Zsolt főorvos, az egészségügyi tárca leendő vezetője. A Facebookon publikált pénteki bejegyzésében közölte:

Semmelweis hazájában kötelességünk, hogy Magyarország a világ élvonalába kerüljön a kórházi fertőzések elleni küzdelemben.

Hozzátette továbbá, hogy olyan országot szeretnének, ahová a világ minden tájáról jönnek tanulni: hogyan lehet következetesen, emberségesen és hatékonyan védeni a betegeket.

Kapcsolódó cikk Kapitány István: újra jön a szülész választás Riasztó adatokat kommentált.

A Semmelweis rendbe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresünk, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Figyelik, segítik és támogatják a kórházi higiénét, a kézhigiéné betartását, a kórtermek, mosdók, fürdők tisztaságát, valamint azt, hogy mindig legyen elérhető szappan, kéztörlő, WC-papír és kézfertőtlenítő. A Semmelweis rend tagjai nem büntetni, hanem segíteni fognak. Képzést, szakmai felhatalmazást és védelmet kapnak ahhoz, hogy tiszteletteljesen, de határozottan szólhassanak, ha a kézhigiéné vagy a tisztaság nem megfelelő.

A miniszteri szék várományosának teljes közösségi oldalán megjelent bejegyzését lentebb olvashatja: