Hegedűs Zsolt: Új rend jön az egészségügyben

Őrök figyelhetik a kórházakat hamarosan.

Megalakítják a kórházakban működő Semmelweis rendet – közölte Hegedűs Zsolt főorvos, az egészségügyi tárca leendő vezetője. A Facebookon publikált pénteki bejegyzésében közölte:

Semmelweis hazájában kötelességünk, hogy Magyarország a világ élvonalába kerüljön a kórházi fertőzések elleni küzdelemben.

Hozzátette továbbá, hogy olyan országot szeretnének, ahová a világ minden tájáról jönnek tanulni: hogyan lehet következetesen, emberségesen és hatékonyan védeni a betegeket.

A Semmelweis rendbe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresünk, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Figyelik, segítik és támogatják a kórházi higiénét, a kézhigiéné betartását, a kórtermek, mosdók, fürdők tisztaságát, valamint azt, hogy mindig legyen elérhető szappan, kéztörlő, WC-papír és kézfertőtlenítő. A Semmelweis rend tagjai nem büntetni, hanem segíteni fognak.

Képzést, szakmai felhatalmazást és védelmet kapnak ahhoz, hogy tiszteletteljesen, de határozottan szólhassanak, ha a kézhigiéné vagy a tisztaság nem megfelelő.

Kapitány István: újra jön a szülész választás

Egy olyan sokkoló statisztikát is megosztott, mely több mint egy szám.

Valóban paradigmaváltás jöhet a digitális egészségügyben, vagy ez csak jól hangzó ígéret?

A digitalizáció egyre inkább beleszól az egészségügybe is, de vajon alapjaiban fogja-e megváltoztatni rohamtempóban a mindennapokat, vagy a nagy átalakulás azért még arrébb van? Erről beszélgetett a Klasszis Média Longevity és egészséggazdaság konferenciáján Dr. Skorán Ottó, a VOSZ Egészségügyi tagozat, Egészségügyi innováció és informatikai szekció elnöke, valamint Dr. Zrubka Zsombor, egyetemi docens, az Óbudai Egyetem, Egyetemi Kutató és Innovációs Központjának főigazgatója. A moderátor Szlankó Anna, a KPMG szenior menedzsere volt.

Hegedűs Zsolt: Felülvizsgáljuk az állami kórházakban működő magánellátást

A felálló egészségügyi minisztérium felülvizsgálja a magán- és állami egészségügyi ellátás együttélésének szabályait – közölte Hegedűs Zsolt közösségi oldalán. 

Sinkó Eszter: „Az egészségügy jövőjét nem lehet zárt ajtók mögött összerakni”

A szektort alapjaiban kell megreformálni az egészésgügyi közgazdász szerint. 

Nagy dobásra készül a leendő egészségügyi miniszter

Hegedűs Zsolt a Batthyány–Strattmann László-alapítvány átalakítására készül.

Hét kórházigazgatót kérdeztünk a jövőről – ennyien válaszoltak

Hegedűs Zsolt, a jövőbeni Tisza-kormány egészségügyi minisztere egyik első nyilatkozatában azt mondta: akkor végzi majd jól a dolgát az Egészségügyi Minisztériumban, ha a lakosság azt fogja látni, hogy a különböző kórházi igazgatók, vezetők, osztályvezetők és orvosok is nyilatkoznak. Bár május elejéig még az Orbán-kormány van hatalmon, kíváncsiak voltunk, hogy működik-e még a centralizált nyilatkozatstop: kórházigazgatókat kérdeztünk az egészségügy jövőjéről.

Eljárás indult az egészségügyi reformot titkoló cég ellen

A K-Monitor kezdeményezésére törvényességi felügyeleti eljárás indult a Boston Consulting Grouppal szemben, amiért nem tett eleget az információszabadság törvényben előírt kötelezettségének és nem adott tájékoztatást arról, hogy milyen állami intézményekkel van szerződéses viszonya.

Új szelek kezdtek el fújni a magyar gyógyszeriparban is

Hosszú, mintegy két és fél éves várakozás után jelent meg 2026. április 17-én az a hivatalos döntés, amely alapján 83 új hatóanyag és indikáció válik elérhetővé rendszerszerű társadalombiztosítási támogatással, azaz állami finanszírozással. Ez kiemelten fontos a betegek szempontjából: az új gyógyszerekhez való hozzáférés új esélyeket jelent.

Katasztrofális a magyarok mentális állapota

„Pszichoterapeutát még a magánszektorban is nehéz találni” – mi áll az egészségügy szétesése mögött?

Magyarországon az egészségügyre fordított kiadások GDP-hez viszonyított aránya  elmarad a visegrádi országokétól. A változás első lépése az lehet, ha a kormány valóban prioritásnak tekinti az egészségügyet. A legnagyobb megtérülés a gyerekek és a nők egészségi állapotának javításában mutatkozik, de a mentális egészség terén is bőven van fejlődési lehetőség.

Itt vannak a nevek: ők is az új egészségügyi vezetés várományosai

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter személye biztos, de már a többi vezető pozícióra is gyűlnek a nevek, akik komolyan szóba jöhetnek. 

