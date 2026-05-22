Hegedűs Zsolttól kapott fontos tisztséget Kaló Zoltán

Kaló Zoltán egészségügyi közgazdászt kérte fel az egészségügyi miniszter az egészségbiztosító vezetésére, amely ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) néven fog működni. Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán azt írta: „folyamatban van a háttérintézmények átadása-átvétele. Ma a NEAK-nál (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) jártunk”.

Kiemelte, az intézmény a jövőben ismét OEP-ként, Országos Egészségbiztosítási Pénztárként működik majd. Nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosító.

Ennek szakmai kialakítására, vezetésére a miniszter Kaló Zoltán professzort kérte fel.

A március végi Klasszis Egészséggazdaság és Longevity konferencia nyitó előadója, Dr. Kaló Zoltán elmondta, melyik területen van a legnagyobb gazdasági hatása a prevenciónak, mi lesz az ápolók sorsa a mesterséges intelligencia korában, és arról is beszélt, hogyan csökkentették az egészségügyi kiadásokat a dohányreklámok.