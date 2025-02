Hiába fenyegette Magyar Pétert az államtitkár

Az államtitkár bejegyzésében Kulja Andrást is bírálta, mondván, korábban még együtt szerepelt a tisztifőorvossal és dicsérte a szakmai munkát. Kulja erre két nappal később a Facebookon reagált: „Így hazudik Takács Péter – egészségügyi államtitkár és a teljes fideszes propagandagyár: Az állításukkal szemben nem én próbáltam népszerűséget kovácsolni a képpel, hanem épp a Népegészségügyi Központ keresett meg, hogy – ismertségemet felhasználva – segítsek népszerűsíteni a kutatói pályát a Kutatók Éjszakája alkalmából.”

Az államtitkár posztja azt követően született, hogy Magyar Péter és Kulja András videóban kritizálták a kormány koronavírus-járvány alatti intézkedéseit bírálták. A bejelentkezés időzítése egybeesett a kormány által közzétett kisfilmmel, amely sikertörténetként mutatta be a járványkezelést. Kulja – aki korábban sebészszakorvos-jelöltként dolgozott és a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban szolgált a járvány idején – saját tapasztalatokat is megosztott a videóban.

Takács Péter egészségügyi államtitkár még január 26-án Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy feljelentést tesz Magyar Péter és Kulja András ellen. „A Tisza pártra jellemző, ezúttal személyemet érintő ordas hazugságaitokkal kapcsolatban pedig feljelentést teszek. (Bár tudom, hogy ezúttal is a mentelmi joggal fogtok takarózni...)” – írta.

