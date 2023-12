Hiánytpótló weboldal indult fejfájósoknak és migréneseknek

A Magyar Fejfájás Társaság olyan hazai neurológus szakorvosok, pszichológusok és többek között gyógyszerészek önkéntes orvosszakmai szervezete, amelynek elsődleges célja, hogy tudományos eszközökkel segítse elő a fejfájásbetegségek hatékony átvizsgálását, ellátását és gyógykezelését. Ennek a tevékenységnek a kutatás, a tudományos munka éppúgy része, mint az elindított ismeretterjesztő és betegedukációs kampány, amelynek támogatására a szervezet új weboldalt hozott létre fejfajaskisokos.hu címmel.

„A tájékoztató kampányra azért is szükség van, mert a legtöbb ember még a visszatérő, intenzív fejfájást is hajlamos jelentéktelen problémaként értékelni, és könnyen hozzáférhető fájdalomcsillapítókkal kezelni. Az akár 72 óráig is tartó migrénes rohamok esetén vélhetően viszont már nem csak erről van szó, sokkal inkább a migrénnel élők rossz tapasztalatairól. A háziorvos nem minden esetben képes megfelelő helyre irányítani a beteget, a korábbi migréngyógyszerek esetleges hatástalansága vagy mellékhatásai pedig eltántoríthatták az érintetteket attól, hogy hatékony orvosi ellátást keressenek. Mindez csak részben magyarázza azonban, hogy a mintegy 1,2 millió magyar migrénes közül évente mindössze 20-25 ezren kapnak megfelelő terápiás segítséget” – érzékeltette a fejfájással élők hazai helyzetét Dr. Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke az új honlap indulása kapcsán.

A szervezet vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon jelenleg mintegy 30 fejfájáscentrumot lehet felkeresni, ahol kifejezetten a fejfájásbetegségekre szakosodott orvosok segítenek megtalálni a többek között az elmúlt években piacra került gyógyszerekkel lehetővé vált, személyre szabott terápiákat.

A centrumok és elérhetőségeik az új fejfajaskisokos.hu oldalon térképes keresőn is megtalálhatók.

Magyarországon 1,2 millióan élnek migrénnel, mégis csak töredékük jut megfelelő ellátáshoz. Fotó: Depositphotos

Mikor menjünk orvoshoz?

A fejfájás egyedi probléma, ezért a kezelése is személyre szabott terápiás megoldásokat igényel. Akinek néhány évente egy-egy napot fáj a feje, valószínűleg nem keres orvost. Azonban akinél a fejfájás heti rendszerességgel teszi szükségessé fájdalomcsillapítók alkalmazását, vagy olyan bénító erejű, hogy sötét és csendes szobában történő pihenést igényel, biztosan orvosi segítséggel lesz csak képes enyhíteni a problémát. Az életminőséget leginkább rontó, karriert, családi életet és akár a gyermekvállalást is ellehetetlenítő migrén önálló neurológiai betegség, ami sem a vény nélküli fájdalomcsillapítókkal, sem az interneten tucatszám ígért csodaterápiákkal, migrénpiercingekkel és gyógynövényes kezelésekkel nem kezelhető hatékonyan – hívta fel a figyelmet a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.

Dr. Kerényi Levente szerint az is fontos azonban, hogy vannak bizonyos esetek, amikor valakinél – aki általában nem fejfájós – hirtelen vagy szokatlan módon és intenzitással jelentkezik a fájdalom.

A szakember felhívta a figyelmet, hogy a másodpercek alatt előzmények nélkül kialakuló, rendkívül erős fejfájás, amelyhez esetleg látászavar, féloldali gyengeségérzet, zsibbadás, esetleg beszédzavar társul, azonnali orvosi ellátást igényel, hiszen hipertóniás krízis, agyvérzés jele is lehet. Ugyanígy fontos orvoshoz fordulni, ha a fejfájás mozgás hatására jelentkezik, vagy megelőzte valamilyen trauma, egy esés vagy a fejet ért ütés.

A szakember fontosnak tartotta kiemelni, hogy az év egyik leginkább fejfájós időszaka éppen a közelgő év vége. A karácsonyt megelőző időszak általában mindenki számára stresszesebb az átlagosnál, kinek érzelmi, kinek anyagi problémák miatt. Emellett az ünnepek olyan változást hoznak az életünkbe, amelynek során a gyakoribb és bőségesebb étkezések, a hagyományos, nehéz ételek, illetve a fokozott alkoholfogyasztás miatt is kialakulhatnak egészségügyi problémák, és jelentkezhet a fejfájás is. A szakorvosi ajánlás szerint egy enyhe fejfájást enyhíthetünk akár egy friss levegőn végzett laza sétával is, de ha a fájdalom makacs, visszatérő vagy a szokásosnál intenzívebb, mindenképpen érdemes vele orvoshoz fordulni az első lehetséges alkalommal.

Mi a baj a migrénnel?

A migrénről rendkívül keveset beszélünk ahhoz képest, hogy minden tizedik magyar migrénnel él.

Dr. Kerényi Levente szerint az akár két-három napig tartó rohamok idején a migrénesek olyan fájdalmakat élnek át, amelyeket a kívülállók nem képesek felmérni, emiatt súlyosságukat sem tudják a helyén kezelni. A migrénnel élők akár napokra kieshetnek a munkából, a havi 15 napnál több, fejfájással eltöltött napot megélő krónikus migrénesek pedig szinte biztosan nem képesek munkát vállalni, hogy karriert építsenek.

Ez számukra magánéleti és szakmai nehézségeket, az országnak pedig jól mérhető gazdasági veszteséget okoz. Ezért a migrén valójában társadalmi probléma is, erre a választ a fejfájáscentrumok, az ott elérhető modern terápiás megoldások jelenthetik. Ezek a korábbi, hagyományos migréngyógyszereknél jóval kedvezőbb mellékhatásprofillal rendelkeznek, megelőzési és rohamkezelési céllal is hatékonyan alkalmazhatók.

A jellemzően 20 és 55 év között, többségében a nőknél jelentkező migrénre ráadásul tucatjával ígérnek gyógyulást különböző webáruházak és életmódhonlapok. A tudományosan nem megalapozott módszerekkel nagy arányban érhető el átmeneti placebohatás, de néhány hét után teljes erővel térnek azonban vissza a migrénes tünetek. A „csodaszerek” okozta csalódások pedig tovább növelhetik a kilátástalanság érzését, és így a valódi, hatékony segítség lehetőségétől is eltántorítják a migrénnel élő emberek egy részét – jelezte Dr. Kerényi Levente.

Fejfájás Kisokos

A Magyar Fejfájás Társaság idei internetes kampányában nem csak általános információkkal igyekszik segíteni a fejfájással, migrénnel élőket.

A fejfajaskisokos.hu oldalon a fejfájás típusának azonosítását segítő tünetleírások, gyakorlati tanácsok éppúgy megtalálhatók, mint a migrénről a leggyakrabban elterjedt tévhitek és mítoszok tudományos cáfolata, vagy a neurológus szakértők által kidolgozott fejfájásnapló.

Ezt letöltve és rendszeresen vezetve érdemes ellátogatni a neurológiai szakrendelésekre és még inkább a hazai fejfájáscentrumokba, mert a hosszabb távú, 1–3 hónapra kiterjedő, a tüneteket és azok hatásait is összefoglaló naplózás, illetve a gyógyszerszedési szokások megismerése adhat biztos alapot a szakorvos számára a személyes fejfájás karakterének meghatározására és a személyre szabott terápiás megoldások kidolgozására. A weboldalon ugyancsak kitölthető egy kérdőív, amelynek a segítségével mindenki képet kaphat a fejfájása súlyosságáról.