Hibát vétett Rogán Antal minisztériuma

A kormány korábban azt állította, hogy az oltásregisztrációnál megadott emailcímeket csak vakcinákkal kapcsolatos információk közlésére használja majd, de azóta tavaly és tavalyelőtt is küldtek már ezekre a címre olyan emaileket, amelyek a vakcinákat nem, más kormányzati intézkedéseket viszont érintettek.

A lap emlékeztet arra, hogy áprilisban a kormány elindította a Voks2025 véleménnyilvánító szavazást Ukrajna EU-csatlakozásáról, amit országszerte rengeteg online és offline felületen hirdettek. Ezek után sokan szembesülhettek azzal is, hogy az oltásregisztrációnál megadott email címekre is küld szavazásra budító leveleket a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Az ítélet kimondja azt is, hogy megsértették a célhoz kötöttség elvét, amikor nem az előre megadott, oltással kapcsolatos célokra használták, továbbá hogy a jövőben nem kezelheti a szóban forgó adatokat. Emellett kötelesek nyilvánosságra hozni az ítéletet is a vakcinainfo.gov.hu oldalon.

A most meghozott ítélet azt jelenti, hogy a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodának nem volt kellő jogalapja az adatok kezeléséhez.

