Mikor ingyenes a fogorvos? Súlyos gondokra hívják fel a kormány figyelmét

Nem igaz, hogy a térítésmentes állami ellátás könnyen elérhető, mert a kapacitáskorlátozó állami beavatkozások, valamint az egyre nagyobb szakemberhiány miatt gyakran heteket is kell várniuk a betegeknek, mire beülhetnek a fogorvosi székbe. A legrosszabb helyzetbe a gyermek-fogszabályozásra szorulók kerülnek, nekik ugyanis akár négy-hat évet is kellene várniuk, de az ínybetegségekkel küszködőknek a paradontológiai kezeléséig akár több hónap is eltelhet – érvelt Nagy Ákos keszthelyi fogorvos a Népszavának.

Számos praxis betöltetlen

Fotó: Pixabay

Ezúttal kollégájával, Antalóczy Ágnessel közösen összefoglalót tett közzé a fogászati alapellátással kapcsolatos tévhitekről. A két szakorvos arról is igyekszik meggyőzni olvasóit, hogy az állami ellátásra jogosultaknak valóban térítésmentes a fogmegtartó kezelés, valamint a foghúzás, a 62 éven felülieknek pedig a fogpótlásból is csak a technikai költségeket kell állniuk.

A Népszava kérdésére, hogy mit remélnek az új kampánytól, Nagy Ákos azt válaszolta: „gyors kormányzati beavatkozást, mert csak az elmúlt három évben mintegy félszáz körzet szűnt meg és 140 ezer ember maradt alapellátó fogászat nélkül, további 740 ezernek pedig azért nincs fogorvosa, mert tartósan betöltetlen körzetben él.”

Ez összesen már mintegy 900 ezer ember ellátáshoz jutását nehezíti.