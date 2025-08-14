2p
Mikor ingyenes a fogorvos? Súlyos gondokra hívják fel a kormány figyelmét

Csaknem egymillió magyarnak nincs saját fogorvosa, az elmúlt három év alatt mintegy félszáz praxis szűnt meg. Ezért indított az állami fogászati ellátásért kampányt Nagy Ákos, a Magyar Orvosi Kamara korábbi alelnöke, aki hat évvel ezelőtt már kétszer is tiltakozó akcióba hívta kollégáit.

Nem igaz, hogy a térítésmentes állami ellátás könnyen elérhető, mert a kapacitáskorlátozó állami beavatkozások, valamint az egyre nagyobb szakemberhiány miatt gyakran heteket is kell várniuk a betegeknek, mire beülhetnek a fogorvosi székbe. A legrosszabb helyzetbe a gyermek-fogszabályozásra szorulók kerülnek, nekik ugyanis akár négy-hat évet is kellene várniuk, de az ínybetegségekkel küszködőknek a paradontológiai kezeléséig akár több hónap is eltelhet – érvelt Nagy Ákos keszthelyi fogorvos a Népszavának.

Számos praxis betöltetlen
Fotó: Pixabay

Ezúttal kollégájával, Antalóczy Ágnessel közösen összefoglalót tett közzé a fogászati alapellátással kapcsolatos tévhitekről. A két szakorvos arról is igyekszik meggyőzni olvasóit, hogy az állami ellátásra jogosultaknak valóban térítésmentes a fogmegtartó kezelés, valamint a foghúzás, a 62 éven felülieknek pedig a fogpótlásból is csak a technikai költségeket kell állniuk.

A Népszava kérdésére, hogy mit remélnek az új kampánytól, Nagy Ákos azt válaszolta: „gyors kormányzati beavatkozást, mert csak az elmúlt három évben mintegy félszáz körzet szűnt meg és 140 ezer ember maradt alapellátó fogászat nélkül, további 740 ezernek pedig azért nincs fogorvosa, mert tartósan betöltetlen körzetben él.”

Ez összesen már mintegy 900 ezer ember ellátáshoz jutását nehezíti.

A kormány szerdai határozata értelmében az ultrahangvizsgálatok várakozási idejének csökkentésére csoportosítottak át több milliárd forintot a költségvetésben.

Egy nemzetközi orvosi szervezet reagált.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) nagyon mérges lett Takács Péter egészségügyi államtitkárra. 

Magyarországon még az egykori magán meddőségi klinikáknak is csak egészségügyi célból engedélyezték a petesejtfagyasztást, most azonban úgy tűnik, hogy az állami lombikklinikákon jön a szociális alapú eljárás. A szakma örül, de egyelőre semmilyen tájékoztatást nem kaptak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság lapunk érdeklődésére elárulta, hogy ingyenes lesz-e, vagy sem, és embriológus, illetve mentálhigiénés szakember is elmondja a véleményét a témában.

A British Columbia Egyetem új kutatása szerint a szklerózis multiplex (SM) legkorábbi figyelmeztető jelei több, mint egy évtizeddel az első klasszikus idegrendszeri tünetek megjelenése előtt jelentkezhetnek.

Két nap után ismét hozzá lehet jutni az online felírt gyógyszerekhez.

Életünk egyik legnehezebb szakasza, amikor a beteg, sokszor demens szülőkről, nagyszülőkről kell gondoskodnunk. Ehhez pénzt kell előteremteni, méghozzá nem is keveset. De ennél sokkal megpróbálóbb az a teher, ami a lelkünkre nehezedik. Míg a gyermekkort tudjuk, hogy hány évig tart, a sokszor ismét gyermekké váló apa vagy anya ápolása egészségügyi állapottól függően, pár hónaptól akár tíz évig terjedhet. Miközben mi is belebetegszünk.

Kínában a hatóságok nagy erőkkel igyekeznek megakadályozni a Chikungunya-lázas esetszámok további emelkedését. De vajon Magyarországon kell-e tartanunk ettől a szúnyogok terjesztette vírusfertőzéstől? 

Megállt az online felület.

A Református Pulmonológiai Centrum – korábbi nevén Törökbálinti Tüdőgyógyintézet – közel 500 millió forintért vásárol egészségügyi szakszemélyzetet egyéves időtartamra.

