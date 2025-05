Hoppon maradhatnak jövőre az egészségügyben dolgozók

Bár a jövő évi költségvetési törvényjavaslat preambulumában a kormányzat még mindig azzal dicsekszik, hogy 2010 óta a jövő évi tervszámokkal megháromszorozza az egészségügyre költött közforrásokat, valójában az ágazat költségkerete a GDP-hez viszonyítva arányában csökkent – hívja fel a figyelmet a Népszava.

Az idei körülbelül 4,2 százalékos arány jövőre egyes becslések szerint mintegy 3,8 százalékra esik. Vagyis a betegek – e költségvetési tervezetben szereplő számok alapján – nem számíthatnak ugrásszerű pozitív változásra sem az ellátás körülményeiben, sem kezelésekhez való hozzáférésben. Az pedig a tervezetet véleményező Költségvetési Tanácstól is tudható, hogy a 2026-os tervszámokban a gyógyszertámogatásra fordítható keret az utóbbi három évet, illetve a 2025-ös időarányos teljesülést figyelembe véve valószínűleg nem lesz elégséges.

A lap szerint béremelésre az ágazatban legfeljebb a minimálbéren foglalkoztatottak számíthatnak, a korábbi bérmegállapodással 2026-ra kialkudott 13 százalékos minimálbér-emelés vonatkozhat rájuk.

Az Egészségbiztosítási Alap előirányzata 2025-ben 4706 milliárd forint volt, a 2026-ra pedig 4944 forint lett. Ám ez az 5,1 százalékos növekmény az év végére akár el is olvadhat ugyanis a 2025-ös költések biztosan nagyobbak lesznek az előirányzottnál. A kórházak eladósodására már eddig is plusz 96 milliárdot kellett odaadnia a kormányzatnak ezzel az előző évben felgyülemlett adósságokat rendezték, ám az azóta is újra termelődik.