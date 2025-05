Igazat adott a Kúria a Magyar Orvosi Kamarának

A MOK azt közölte, hogy a Kúria döntésével ellentétben az Országos Mentőszolgálat budapesti regionális igazgatója azt írta az orvosoknak, hogy szerződés nélkül is kötelesek ügyeletet vállalni, és szerződés hiányában is beosztják őket ügyelni.

A MOK hozzátette: a továbbiakban is a jogszerű és biztonságos betegellátás feltételeinek megteremtése mellett áll ki.

Az Orvosi Kamara az erről szóló közleményében kiemelte, hogy összesen 205 háziorvos pereskedését támogatta már országosan az ellenük jogellenesen indult hatósági nyomásgyakorlással szemben, viselve a jogi képviselet költségeit. Mindezt annak érdekében is teszi, hogy egy jobban működő egészségügyet harcoljon ki az orvosok és a betegek számára is.

Továbbá a Kúria döntése leszögezi azt is, hogy szerződés nélkül a háziorvosok nem ügyelhetnek, ebben is igazat adva a MOK által képviselt álláspontnak.

Az ügyben most bírósági döntés született, ami alapján nem kényszeríthető a háziorvosra az általa el nem fogadott szerződés; arról a feleknek kell megállapodniuk, mint minden szerződés esetén Magyarországon.

A Magyar Orvosi Kamara által támogatott pertársaság javára döntött a Kúria a háziorvosi ügyeletekkel kapcsolatos perben – számolt be róla a MOK.

