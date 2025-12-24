Igyekszik az emberek kedvében járni Takács Péter?

2p
Egy friss kormányrendelet szerint 48 órával az időpontjuk előtt emlékeztető üzenetet kapnak a betegek. Cél a várakozási idő csökkentése.

Az EESZT működtetője a digitális időpontfoglalási rendszerben lefoglalt időpontot legkésőbb 48 órával megelőzően, vagy  ha az  időpontfoglalás és az ellátás időpontja között 48 óránál kevesebb van, akkor az időpontfoglalást követő 12 órán belül értesíti a beteget az általa megadott elérhetőségen – sms vagy e-mail útján – az ellátás időpontjáról és helyéről. Ezt írja elő az a kormányrendelet, amely a kedd esti Magyar Közlönyben jelent meg.

Az értesítésben fel kell hívni a beteg figyelmét arra, hogy ha nem tudja igénybe venni a lefoglalt időpontban az ellátást, milyen módon mondhatja azt le. Az üzenetek a rendelet hatálybalépésekor, vagyis 2026. március 1-jétől érkeznek a betegek mobiljára vagy e-mail fiókjába.

Az indoklás szerint jelentős problémát okoz az  állami egészségügyi ellátórendszerben, hogy a  betegek egy része nem jelenik meg az előjegyzett vizsgálatokon vagy műtéteken, és erről nem értesíti az egészségügyi intézményt. Ez a jelenség a kapacitások kihasználatlanságához vezet, miközben más betegek hosszabb-rövidebb ideig várnak az  adott ellátásra. Szükségesnek tartják ezen gyakorlat visszaszorítását, megszüntetését annak érdekében, hogy a várakozási idő csökkenjen a feleslegesen foglalt időpontok felszabadításával.

