Ijesztő számok érkeztek a magyar kórházakból – tovább hízik az adósság

Ismét feljebb araszoltak a tartozások.

Az Economx cikkében ír arról, hogy a Magyar Államkincstár (MÁK) közzétette a friss kórházi adósságadatokat. Február végén az összes kórházi tartozás 46,5 milliárd forintra rúgott, miközben csak a négy egyetemi klinika adósságállománya elérte a 17,5 milliárd forintot – mondta Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség (OSZ) főtitkára a lapnak.

Az államkincstári adatok szerint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 533 egészségügyi intézményben az év második hónapjára 28,9 milliárd forint lejárt tartozás halmozódott fel, ebben az adatban nem szerepelnek az egyetemi klinikák, mivel azok modellváltók lettek. Az adós kórházak és szakrendelők száma februárban 170 volt, közülük 89 intézmény kizárólag 30 napon belüli tartozással rendelkezett, ami arra utal, hogy a rendszerben folyamatosan újratermelődik az adósság.

A cikk úgy fogalmaz, hogy a számok alapján egyértelmű: a magyar kórházak továbbra sem tudnak kikeveredni az adósságspirálból, amely már több mint két évtizede visszatérő jelensége az egészségügyi ellátórendszernek. Az intézmények 2025 év végére közel 100 milliárd forintos tartozást görgettek maguk előtt, és bár időről időre konszolidációs források érkeznek, ezek jellemzően csak átmeneti enyhülést hoznak.

Az adósság csak gyűlik
Mi lett az előirányzott 80 milliárd forinttal?

A lap kiemelte, a legutóbbi beavatkozás keretében legkésőbb február 28-ig kellett megérkeznie 80 milliárd forintnak az intézményekhez, amelyet egy, a Magyar Közlönyben megjelent rendelet rögzített.

A részletes adatok alapján öt olyan intézmény azonosítható, amely nem kapta meg teljes egészében a tavaly év végi lejárt tartozásának megfelelő összeget: a pécsi, a szegedi és a debreceni egyetem klinikai központjai, az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház, valamint a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház.

A cikkben Rásky László úgy fogalmaz, az első négy intézmény esetében valószínűsíthető, hogy tartozásuk meghaladta a finanszírozó által tolerálhatónak ítélt szintet, ezért nem történt teljes konszolidáció. A zalaegerszegi kórház esete ugyanakkor eltérő: a számok alapján stabil gazdálkodást mutat, így elképzelhető, hogy korábbi támogatások miatt maradt ki a jelentősebb kompenzációból.

A tavaly év végi, mintegy 98 milliárd forintos teljes adósságállományhoz képest a konszolidáció körülbelül 3 milliárd forinttal kisebb összegből valósult meg. Ez azt jelenti, hogy a különbözetet továbbra is a beszállítók – elsősorban az orvostechnikai cégek – kénytelenek finanszírozni – írta az Economx.

A cikk szerint ha a február végi 46,5 milliárd forintos tartozásból levonják az adósságrendezés második ütemének 15,5 milliárd forintos összegét, akkor jól látszik, hogy az év első két hónapjában mintegy 31 milliárd forintnyi új adósság keletkezett. Januárban 14 milliárd, februárban további 17 milliárd forinttal nőtt a kifizetetlen számlák állománya.

Ez a dinamika első ránézésre riasztó, ugyanakkor a szakértő szerint szezonális hatások is szerepet játszanak. Az év elején az intézmények az inflációs várakozások miatt gyakran előrehozzák beszerzéseiket, készleteket halmoznak fel, ami átmenetileg megemeli a tartozásállományt. Ennek ellenére az adósság újratermelődése strukturális problémára utal – derült ki végül az Economx cikkéből.

 

 

Két hónapig szünetel az Uzsoki Kórházban a járóbetegek CT vizsgálata

Az Uzsoki Kórház közösségi oldalán tájékoztatta a betegeit, hogy két hónapig kizárólag a fekvőbetegek részére tudnak CT-vizsgálatokat végezni. 

Pintér Sándor döntött: patikákban is írhatnak fel gyógyszereket

180 nap múlva lép hatályba a rendelet.

Friss drámai európai drogkörkép: jelentősen nőtt a kokainhasználat

Az Európai Drog Ügynökség (EMCDDA) közzétette a legfrissebb, szennyvízvizsgálaton alapuló felmérés eredményeit. 2025-ben Európában átalakultak a drogfogyasztási szokások: az MDMA-fogyasztás ugyan csökkent 2024-hez képest, a kokain és a ketamin használata drámaian nőtt. De Magyarországról jött egy jó hír is.

Itt a megoldás a Nyírőben: maradhatnak a felmondott pszichiáterek

Megtette a hatását Ézsi Robin kórházigazgató távozása: a felmondásukat benyújtó pszichiáter orvosok maradhatnak az intézményben. 

Mint egy segélykiáltás: itt a hiánypótló magyar egészségügyi tanulmány

Átfogó szakmai tanulmány készült az egészségügyi alapellátás állapotáról: a szakmai szervezetek azonnali beavatkozást sürgetnek, mert a háziorvosi rendszer működőképessége már rövid távon is veszélybe kerülhet.

Kritikus helyzet állt elő ebben a vidéki kórházban

A hírek szerint az ajkai Magyar Imre Kórház fekvőbeteg-ellátásában mindössze 16 főállású szakorvos maradt, miközben az ápolói létszám is töredéke a biztonságos működéshez szükségesnek.

„Ezt az életbevágóan fontos információt ne tartsák titokban" – kéri Dr. Kaáli Nagy Géza

Dr. Kaáli Nagy Géza, az elsőként államosított Kaáli Intézetek alapítója és vezetője szerint nagyon nem mindegy, melyik állami meddőségi centrumban kezelik a meddő nőket.

Pont a választások előtt hozott a kórházakat érintő döntést a kormány

Orbán Viktor a járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő további intézkedésekről szóló rendeletet írt alá.

Dr.BA_DK

„Az emberek félnek attól, amit az orvostól tudnak meg, pedig életmentő lehet"

Félnek az emberek az egészségügyi információktól, pedig akár életmentő is lehet: a szívinfarktus és a stroke akár 10-15 évre előre jelezhető. A csütörtöki Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia előadója, Dr. Balázs Anna erről is beszélt, Dobó Kata pedig úgy látja, egyre többen tartják fontosnak a jó minőségű alvást és pihenést.

Felmondások a Nyírő Gyula Intézetben: várólistára került a 19 pszichiáter

Hétfőn derülhet ki, hogy visszaveszik-e a felmondott dolgozókat.

