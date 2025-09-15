Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Indul a Millió lépés őszi kihívása

Indul a Millió lépés őszi kihívása

Szeptember 22-én kezdetét veszi a Millió lépés az iskoládért program őszi fordulója, amely immár hatodik alkalommal ösztönzi mozgásra az országot. 

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége szervezésében, az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület közreműködésével és az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság támogatásával megvalósuló kezdeményezés őszi újdonsága, hogy a kihívásba a munkahelyek is bekapcsolódhatnak: a dolgozók által gyűjtött lépésekkel a vállalatok egymással is versenghetnek, ráadásul akár egy hátrányos helyzetű iskolát is támogathatnak vele.

Ismét esélyt kapnak a korábbi nyertes iskolák is arra, hogy elnyerjék a 100 x egymillió forintos támogatás egyikét.

A nyereményeket az intézmények sporteszközök beszerzésére fordíthatják. A program 11 héten keresztül, december 7-ig tart, részletek a www.milliolepes.hu oldalon találhatók.

Millió lépés az iskoládért program 2023 óta egyre több résztvevőt motivál rendszeres fizikai aktivitásra és egészségesebb életmódra. Az ingyenes applikációt eddig már több mint félmillióan töltötték le, és mára az ország legnagyobb szabadidős mozgásra ösztönző játékává vált. Az alkalmazás napi egészségüzenetei egyszerű, könnyen követhető tippekkel segítenek abban, hogy a mozgás és az egészségtudatos életmód a mindennapok természetes részévé váljon.

100x1 millió forintot lehet nyerni. Szeptember 22-én mindenki a startmezőről indul
Fotó: Depositphotos

„A Millió lépés őszi kihívása nemcsak a mozgás örömét, hanem a társadalmi összefogás erősítését is szolgálja. Most ősszel munkahelyeket, vállalkozásokat is bevonunk Magyarország legnagyobb mozgásra ösztönző játékába, őket szeretnénk most megszólítani a Lép a cég! mottóval. Szeretnénk, ha a dolgozók lépéseket gyűjtenének nehezebb helyzetű iskoláknak, így egyszerre lennének kicsit aktívabbak, miközben növelik a hátrányos helyzetű iskolák nyerési esélyét” – hangsúlyozta Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár.

„Sokan nem gondolunk arra, hogy a munkahelyen eltöltött idő – különösen az ülőmunka – komoly hatással van az egészségünkre. Éppen ezért minden alkalmat meg kell ragadni, hogy munka közben is mozogjunk, például a lift helyett a lépcsőt használjuk. A MillióLépés applikáció most a munkahelyeknek is segít dolgozóik aktív életmódra ösztönzésében, ami nemcsak a munkatársak jóllétéhez járul hozzá, hanem a közösséget is erősíti” – hangsúlyozta dr. Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója.

A kihívás célja változatlan: a csapatoknak hétszer kell teljesíteniük az Országos Kékkör 2583 kilométeres távját ahhoz, hogy bekerülhessenek az egymillió forintos nyeremény sorsolásába.

A nyereményeket – összesen 100 x 1 millió forint értékben – továbbra is az Aktív Magyarország biztosítja, és az iskolák sporteszközök beszerzésére fordíthatják. Újdonság, hogy idén ismét indulhatnak azok az intézmények is, amelyek korábban már elnyerték az 1 millió forintos támogatást. Az iskolák közül először ötven olyan intézményt sorsolnak ki, amely korábban még soha nem nyert, majd további ötvenet, amelynél már minden iskola versenyben lesz – a mostani díjazottak kivételével. Így azok a kisebb intézmények is nagyobb eséllyel részesülhetnek támogatásban, amelyek eddig még nem kerültek a nyertesek közé.

Az önkormányzatok részvétele tovább növeli a lehetőségeket, hiszen azok az iskolák, amelyek teljesítik a hét Kékkört, és amelyek mellett a helyi önkormányzat is kiáll támogatóként, további 300 000 forint támogatásban részesülnek, függetlenül korábbi eredményeiktől.

A program idén is kiemelt hangsúlyt fektet a környezettudatos közlekedésre. A résztvevők zöld pontokat gyűjthetnek, ha gyalog, kerékpárral, rollerrel, görkorcsolyával vagy tömegközlekedéssel járnak munkába, illetve iskolába. Az iskolák minden kétezer zöld pont után egy sorsjegyet kapnak, és a kampány végén harminc szerencsés intézmény – korábbi eredményeiktől függetlenül – 250 000 forintot nyerhet. Minden pénteken megrendezik a „zöld pénteket”, amikor az aznapi zöld pontok duplán számítanak, a játékosokat pedig napi és heti nyeremények is várják.

Az applikáció minden nap „Tudtad-e?” üzenetekkel is felhívja a figyelmet az egészséges életmód fontosságára, amelyekből hetente kvízkérdés készül. A helyes válaszadók között rendszeresen nyereményeket sorsolnak ki. A kihíváshoz bárki ingyenesen csatlakozhat a MillióLépés mobilapplikáció letöltésével. Az alkalmazás több mint hatvanféle mozgásformát alakít lépésszámmá, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelő aktivitást. Az app elérhető Google Play és App Store áruházakban. További információ a www.milliolepes.hu oldalon található.

