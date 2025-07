Indul az árkorlátozás a patikákban

Mától folytatódik az árkorlátozás, ezúttal a patikákban. A kormány intenzív tárgyalásokat folytatott a gyógyszerszektor szereplőivel, többek közt az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületével (AIPM), a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségével (MAGYOSZ), a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségével, illetve a patikák (Magyar Gyógyszerészi Kamara) képviselőivel – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A gyógyszergyártók, a nagykereskedők és a patikák is vállalták, hogy a 34 nagy forgalmú vény nélküli szabadáras és a 10 vényköteles nem támogatott készítmény esetében önkéntes ár- illetve árrés korlátozást vezetnek be. A szereplők vállalták, hogy az érintett gyógyszerek árát önkéntesen a 2024. december 31-i szintre csökkentik vissza és azt 2026 június végéig alkalmazzák.

A kormány rendelkezése alapján 34 nagy forgalmú gyógyszernél vezetik be az árkorlátozást július 1-től.

