Indulhat a patikákban az oltás?

Szalóki Katalin, az APIM igazgatója szerint a patikai oltás azért is lenne fontos, mert prevenciónak számít, ami azért fontos, mert Magyarországon viszonylag alacsony az influenza átoltottság az európai országokhoz képest. Ezért az AIPM támogatja a gyógyszerészeti oltások kezdeményezését, illetve egy olyan szakmai irányelv és azon alapuló jogszabályi környezet kialakítását.

A pilot-programban való részvétel önkéntes alapon működne, a patikák dönthetik majd el, hogy részt vesznek-e vagy sem. Lapunk kérdésére, hogy van-e elegendő állami forrás a patikákban külön helyiség átalakítására, kiderült, hogy a nemzetközi gyakorlat szerint a szolgáltatásbővítésért cserébe némi önköltséget is bevállalnak a patikák, és nem kell feltétlenül külön helyiség sem.

A gyógyszertámogatási rendszer átalakítása is napirendre kerülhet a januárban kezdődő tárgyalásokon.

Azt is érdemes tudni, hogy a gyógyszertári vakcináció nem fogja helyettesíteni, hanem kiegészíti majd az alap- és szakellátás többi szereplőjét.

A pilot program pontos időpontját még nem lehet tudni, de egy 2021-es felmérés szerint a gyógyszerészek több mint fele, 56 százaléka szerint előnyös lenne a társadalom számára a patikai vakcináció. Fontos, hogy a részvétel fakultatív lesz, és hogy felnőtteknek való egykomponensű vakcinákat vezetnének be először, az influenza, illetve a pneumococcus elleni oltást.

Bár a magyarországi pilot-rendszer beindítása lassúnak tűnhet (például már Ukrajnában és Romániában is elindult), a szakember szerint átfogó keretrendszer kialakítását igényli, mégpedig széles szakmai összefogással. Ahhoz, hogy beindulhasson végre a magyar patikákban is a program, a következők szükségesek:

„A patikai vakcináció négy szinten fontos. A lakosságnak, hogy könnyebben és kisebb dilemmával férhessen hozzá az oltásokhoz, az orvosoknak, egészségügyi szakembereknek az, hogy a magasabb átoltottság kisebb járványokkal járna, a gyógyszerészek számára nagyobb és szakmai szempontú felelősséget jelentene, az egészségügyi rendszernek pedig gazdasági nyereséget hozna, hiszen kevesebben esnének ki a munkából. Ezentúl pedig az oltásellenes nézetek és az antibiotikum-használat is visszaszorulna” – magyarázta Süle András, aki szerint egyes kutatások szerint az átoltottsági rátát 31 százalékkal növeli, ha patikában is elérhető a vakcina (érdekes módon a 65 év felettieknél csak 10 százalékkal, ami a konzervatívabb hozzáállással magyarázható).

A Covid-vakcinációban a kórházi gyógyszerészek már a járvány elejétől részt vettek külföldön és Magyarországon egyaránt a magas rizikójú betegeknél. De hazánkban a felnőtteknek való különböző vakcinákat egyelőre továbbra is csak orvosi rendelőkben lehet kérni, pedig a szakmai szervezetek szerint ebbe a közforgalmi és kórházi gyógyszertárak is bekapcsolódhatnának.

Igazából a Covid adott lendületet a folyamatnak, ugyanis a járvány előtt még csak 20 országban, jelenleg azonban már 39 országban oltanak gyógyszertárakban is, ebből 15 európai uniós országban.

„Magyarországon most érett meg a helyzet, hogy nyilvánosan lehessen beszélni a patikákban bevezetendő oltásokról. Hazánkban nagyon jó hagyományai vannak a gyógyszerészetnek, ezért fontos, hogy plusz kompetenciát kapjanak a patikusok, amivel az eladói szerepkörből ki tudnak lépni” – mondta Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) igazgatója az eseményen.

Jöhetnek a patikákban beadandó oltások – a szakmai irányelv szinte kész, s ha a jogszabályi változtatások is megvannak, Magyarországon is indulhat a pilot program.

