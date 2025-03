Érdekes részletek derültek ki a Curtis-féle drogprevenciós programról

Február óta nagy a csend azon drogprevenciós iskolaielőadás-sorozat körül, amelyet Curtis –polgári nevén Széki Attila – bevonásával tervezett indítani a kormány. A programról február végén Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára számolt be a saját Facebook-oldalán. Amint az a bejegyzéséből kiderült, az irodájában egyeztetett Széki Attila „művész úrral” és Romhányi Péter „turnémenedzser úrral”.

Amit korán nyilvánosságra hoztak

Curtis a Facebookon reagált is Szalay-Bobrovniczky bejelentésére. Mint írta: köszöni a lehetőséget és a bizalmat. „Hatalmas megtiszteltetés és felelősség. Ígérem, legjobb tudásom szerint fogom képviselni a közös célunkat!” – tette hozzá Curtis. A bejegyzéshez rövid idő alatt több mint száz komment érkezett, ezek nagy része azonban meglehetősen szkeptikus hangvételű. A hozzászólók leginkább azt kifogásolták, hogy miért éppen a drogroblémáit nyíltan vállaló, elvonókúrát is megjárt Curtis lesz egy iskolai drogprevenciós előadássorozat arca. Aki dalaiban továbbra is a féktelen életmódot népszerűsíti, és akivel előadótársa és barátja, Majka részben éppen drogproblémái miatt szakította meg az együttműködést és a közös fellépéseket 2018-ban.

Amint arról korábban a Telex is beszámolt, a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület által szervezett, Curtis részvételével betervezett drogprevenciós program 2024-ben húszmillió forintos támogatást kapott a Miniszterelnökségtől. Ebből a pénzből összesen tizenkét – hat hazai és hat határon túli – helyszínre terveztek drogprevenciós előadást. Arról, hogy ez pontosan mikor indulhat, mely iskolákat érinti majd, ezeket milyen szempontok alapján választották ki, és az előadás szakmailag hogyan épül fel, nem történt nyilvános adatközlés.

Az egyes sajtóorgánumokban megjelent – az előadássorozat hátterét és megvalósulásának feltételeit firtató – cikkekre Curtis közleményben reagált. Facebook-oldalán azt írta, hogy az általa indított drogprevenciós előadás és a kormány legutóbb meghirdetett drogmegelőzési programja között közvetlen összefüggés nincs. A programot tavaly év végén kezdeményezte. „A rendezvények után számtalan megkeresés érkezett felém, hogy volna igény országszerte erre a műsorra. Ennek lebonyolításában én kértem segítséget Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úrtól, aki mellé állt ennek a civil kezdeményezésnek” – fogalmazott. Hozzátette: további mondanivalója „a sajtó felé” ezzel kapcsolatban nincs.

Nem mindegy, ki beszél a gyerekekkel, ahogy az sem, hogyan és milyen keretek között

Fotó: Depositphotos

Egy nyílt levél és egy petíció

Szakemberek – pedagógusok és pszichológusok – egy csoportja azonban nem látja ennyire egyértelműnek a helyzetet.

Galambos Attila pedagógus, oktatási szakértő és Takács Bálint pszichológus nyílt levélben kérte a helyettes államtitkárt, Curtis menedzsmentjét és a Határtalanul a Magyar Fiatalokért szervezetet, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően tegyék nyilvánossá a „Majdnem belehaltam” drogprevenciós program adatait.

Azt is indítványozták, hogy ebben a formában állítsák le a programot, és hogy a Miniszterelnökség indítson szakmai párbeszédet az érintett felekkel. Céljuk elérése érdekében petíciót is indítottak. Kezdeményezésük mögé több támogató is felsorakozott: az Emberség Erejével Alapítvány, a tanároknak és iskoláknak különféle módszertani programokat kínáló Újpedagógia, a Te Vagy Önmagad Legjobb Verziója Ifjúsági Egyesület, a Szülői Hang és a Pedagógusok Demokratikus Szervezete, valamint a Drog-Stop Budapest Egyesület.

A petícióban a szakemberek kifejtették: a hatályos, 2011-ben született törvény értelmében az iskola „saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján és az intézményben iskola-egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen és az intézménnyel kötött együttműködési megállapodással rendelkező állami szerven kívül más személy vagy szervezet csak akkor tarthat kábítószerfogyasztás káros hatásairól szóló programot, ha jogszabályban kijelölt szerv nyilvántartásba vette”. Ilyen szervet azonban a jogszabály nem jelöl meg – írták.

Hozzátették: káros látszattevékenységnek tartják a meghirdetetett drogprevenciós előadássorozatot. Egyrészt azért, mert kérdésesnek tartják, hogy „a kokainfüggőséggel küzdő, a fiatalok valóságától eltávolodott, prostituáltakról, erőszakról és drogokról rappelő Curtisnek milyen mondanivalója van”. Másrészt kifogásolják a szakmai szervezetek működését ellehetetlenítő környezetet: pontosabban a jogszabályi hiányosságokat, amelyek miatt évek óta keservesen folyik az érdemi munka ezen a területen.

A mondanivalót illetően van némi támpont. Curtis az Origónak úgy nyilatkozott: azért tartja magát hitelesnek, mert ő tényleg átélte, amiről beszél, és ki tudott mászni belőle. Ahogy az előadás céljáról fogalmazott: „Szeretném lesokkolni őket. Ez nem az a „de jó buli, ha kipróbáljuk” típusú előadás lesz. Azért is lett a roadshow neve Majdnem belehaltam – mert tényleg majdnem belehaltam. Ha ezt a sztorit végighallgatod, kétszer is meggondolod, hogy droghoz nyúlj”. Hozzátette: az előadás végén zenél majd a fiataloknak, hogy ne csak ijesztő, hanem tanulságos legyen számukra az előadás. Nem ez lenne az első alkalom, hogy a rapper iskolásoknak mesél tapasztalatairól. 2024 novemberében például az MSZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban több száz diáknak rendezett drogprevenciós előadáson vett részt meghívott vendégként.

Kell a segítség

Fotó: Depositphotos

Miért nem szakemberekre bízza a kormány ezt a feladatot?

Galambos Attila az Mfornak elmondta: azzal még önmagában nem lenne probléma, hogy olyasvalaki tart drogprevenciós előadást, aki maga is függő volt. Mint mondta, ennek a drogprevenciós programok esetében eleve hagyománya van. „Sok képzett szakemberből lesz úgy segítő, hogy korábban drogproblémái voltak, de ehhez hosszú évek önismereti munkája és komoly önfejlesztés szükséges” – hangsúlyozta.

Az viszont véleménye szerint pedagógiai szempontból aggályos, hogy a nem szakemberek által tartott drogprevenciós előadás milyen hatással lehet a fiatalokra, milyen módon referál a valóságra, amiben élnek és mennyire tudnak elmélyülni a témában egyetlen egyéni élményeken alapuló előadás alkalmával.

Galambos Attila azt is megosztotta lapunkkal, hogy igyekeztek felvenni a kapcsolatot az egyes sajtóorgánumok által helyszínként megjelölt települések tankerületeivel, hogy hivatalos információhoz jussanak. Elmondása szerint két tankerületnek nem volt tudomása arról, hogy bármelyik iskolában ilyen jellegű programot terveznének. „Semmilyen nyilvános adat nem érhető el arról, hogy kik és milyen jogcímen kapták a húszmillió forintos támogatást. Nem tudunk arról sem, hogy a programot, annak részleteit, szakmai tartalmát nyilvántartásba vették-e a jogszabályban kijelölt szervnél. Ily módon a tervezett program nem felel meg a törvényi szabályozásnak” – fogalmazott.

Egy csavar, és még több kérdés

Néhány részlet azért kiderült a tervezett programról. Rétvári Bence államtitkár – Pintér Sándor belügyminiszter megbízásából – ugyanis válaszolt Sebián-Petrovszki László DK-s képviselő írásbeli kérdésére, miszerint „Ki és milyen alapon engedélyezte Curtisnek iskolai drogprevenciós előadások tartását?”

Rétvári azt írta: „a Miniszterelnökség nem Széki Attilát támogatta, hanem a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület civil kezdeményezéséhez nyújtott támogatást”. Amit az egyesület a benyújtott programja alapján fiatalokat, fiatal felnőtteket célzó, koncertekkel egybekötött moderált beszélgetés szervezésére fordítana. A programnak otthont adó iskolákat még nem választották ki, de amint azt Rétvári Bence közölte: a rendezvényeket oktatási időn kívül, fakultatív módon szerveznék, „így azok nem tartoznak a köznevelési szabályozás alá”.

A program tervezett indulására, célállomásaira és a petícióra vonatkozó kérdéseinkre a Miniszterelnökségi Sajtóiroda azt válaszolta: a civil kezdeményezést a Miniszterelnökség 2024-ben 20 millió forinttal támogatta. „A Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület a támogatásból több mint 10 rendezvényt szervez Kárpát-medence-szerte” – írták, hozzátéve, hogy a koncertekkel egybekötött moderált beszélgetés „nemcsak a drogfogyasztás egészségre káros hatásait mutatja be, hanem hiteles útmutatást is ad a leszokás felé vezető úton”.

Kérdéseinket Curtis menedzsmentjének, valamint a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesületnek is elküldtük, ám cikkünk megjelenéséig nem érkezett rájuk válasz.