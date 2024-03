Ismert háziorvos Pintér Sándorék tervéről: „A politika levált a gyakorlati életről”

Március 1-jétől még csak 90 háziorvosi rendelő kezdte meg pilot üzemmódban az új Járóbeteg Irányítási Rendszer alkalmazását, de további 200 rendelőnek kell július 1-jével átállni az egészségügyi reform részének tartott új feladatokra.

A Magyar Orvosi Kamara ugyan jelezte a Belügyminisztériumnak az aggályait, hangsúlyozva, hogy az új rendszer lényegét, a szakrendelőkben való időpontfoglalás feladatát nem tudják átvállalni a betegtől. Több háziorvos már most arról számolt be, hogy sok szakrendelésre lehetetlen foglalni, vagy nem működik a digitális rendszer. A Belügyminisztérium szerint lépcsőzetesen építik ki az elektronikus kapcsolatot a rendszerben, még nem minden működik flottul.

Dr. Mangó Gabriella szerint az orvoshiányt semmilyen intézkedés nem tudja orvosolni

Fotó: Facebook/Dr. Mangó Gabriella

Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos nincs benne a pilot-rendelők között, de véleménye szerint így is nehezen működik a rendszer, nem kéne plusz terhekkel növelni sem az orvosok sem a betegek életét.

„Nem hiszem, hogy ezt bármely háziorvos fel tudná vállalni” - jelentette ki kérdésünkre a népszerű háziorvos, mit szól a küszöbön álló változáshoz.

A népszerű háziorvosnő egy kis körzetben dolgozik, de így is napi 60-70 betegszámmal, ami néha 80-90-re is felkúszik. Nála nincs kötelező bejelentkezés, a betegek akkor mennek, amikor akarnak. Természetesen, aki kér, adnak időpontot, ő akkor elsőbbséget élvez. A betegei már hozzászoktak, hogy online is foglalhatnak időpontot, elkülönítik a fertőző vagy krónikus betegeket - mint mondja, szépen zajlanak a protokollok.

„Ami a szakrendeléseken való betegfoglalást illeti: épp most volt egy betegem, akit fül-orr-gégészeti rendelésre küldtem, és júliusra kapott időpontot. Mitől lenne más, ha én próbálok majd foglalni neki? A legnagyobb probléma, hogy nincsenek orvosok és ápolónők, amit semmilyen intézkedés nem tud pótolni, ezért bármit vezetnek be, ezen semmi nem fog változtatni. Ez is egy látszatintézkedés, hogy az emberek azt higgyék, foglalkoznak velük felülről, miközben elterelik a figyelmet a lényegről” – jelenti ki a háziorvosnő.

Hogy mi a lényeg? Véleménye szerint például az, hogy egy gerincsérves műtétre egy-másfél évet kell várni, de már a szakrendelésekre, a laborvizsgálatokra is heteket, hónapokat, vagy hogy rengeteg a kórházi fertőzés, hogy meg kellene emelni az ellátható beteglétszámot a szakrendeléseken és változtatni a háziorvosi finanszírozáson, ami legalább 6-7 éve változatlan.

Könnyebb lesz a háziorvosnak foglalni időpontot?

A Belügyminisztérium szerint az alapellátásból a szakellátásre e-beutalóval irányított betegnek három időpont közül választhat majd a háziorvos. A nem halasztható vizsgálatoknál a szakrendelések által kiajánlott időpontok 20 százaléka pedig egy úgynevezett gyorsító sávon kérhető majd, tehát előnyt jelenthet, hogy háziorvos kéri.

Kapcsolódó cikk A háziorvosok káoszt emlegetnek az új szakrendelői rendszer kapcsán Már márciusban kéne használniuk az új Járóbeteg Irányítási Rendszert (JIR) a háziorvosoknak, de sokan nem tudják, hogy is fog ez működni.

Dr. Mangó Gabriella azt mondja, egyelőre nem tudja elképzelni a számukra fenntartott sávot.

„Azt nem tudtam elérni a helyi kórházban, hogy legyen egy mobiltelefon, amin tudnék beszélni esetleg valamelyik szakrendelővel vagy kollégával. Nem tudok például sürgős ultrahangot kérni, ha nem ismerem a kolléga telefonszámát. Ha ismerem, akkor szerencsém van, de ahhoz még fel is kell vennie. Egyszerűen nem tudunk orvosokkal konzultálni. Mi lesz így a betegekkel, ha még inkább gépiesítünk? Mi lesz a gyógyítással és a gyógyításhoz való joggal?" - sorolja kérdéseit a háziorvos.

Arra a kérdésre, hogy becsüli, mennyi pluszidőt fog jelenteni neki az új metódus, azt mondja, nem foglalkozik ezzel, ugyanúgy fogja végezni továbbra is becsületesen a dolgát, ahogy a legtöbb háziorvos. Ha a személyes kapcsolatain keresztül baráti kérésre tud segítséget kérni, annak örül, ha nem, akkor sajnos nem tud intézkedni.

Dr. Mangó Gabriella szerint az egészségügyben tapasztalható káoszt az is bizonyítja, hogy a tavaly novemberben az Európai Uniótól kapott eszközparkot sem tudják egyelőre beüzemelni a háziorvosok, mert nem adottak a feltételek hozzá.

„Kaptam egy közel 20 millió forintos eszközparkot, de csak részlegesen tudom használni. Hiába tudnék a 7-8 millió forintos ultrahang géppel előszűrést végezni, nincs meg a politikai állásfoglalás arra, hogy mire tudom alkalmazni, így nem tudok kiadni erről egy leletet sem. Ez egy EFOP-pályázat volt, aminek köszönhetően 360 ultrahang gépet osztottak szét az országban a háziorvosoknak, amik azóta is ott állnak a rendelőkben. Kaptam egy úgynevezett fundus kamerát is. Egy szemész kolléganőmet kérdeztem, be tudna-e tanítani, hogy használjam, erre ő azt mondta, neki nincs is ilyen kamerája. Ilyen káosz uralkodik”.

Dr. Mangó Gabriella szerint előfordul, hogy pejoratív jelzőkkel illetik a háziorvosokat, pedig igen sok múlik rajtuk, sőt, már ebben a mosani káoszban is nagyobb a háziorovosi szakma terhelése, mint korábban. A betegek elvesznek a szakrendelések között.

Mint mondja, inkább azon kellene elgondolkodni, hogy nincsenek fülek, amelyek meghallanák a problémákat, és mintha végleg leszakadt volna a politika a gyakorlati életről.