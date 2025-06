Ismét támad a következő hetekben a koronavírus?

Már Magyarországon is jelen van a leginkább a borotvaéles torokfájdalomról felismerhető új koronavírus-variáns. Ahogy az eddigi nyarakon is, a nyári utazásokkal megnövekvő nemzetközi forgalommal kissé megnövekedhet a koronavírus-fertőzések száma is. Erre utal a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss közleménye, amely szerint a szennyvízminták alapján a vírus alacsony szinten cirkulál egyes ellátási területeken,

de az adatok alapján szórványosan a koronavírus-fertőzések számának enyhe emelkedése várható a következő hetekben.

Ismét megugrik a fertőzőttek száma?

Fotó: Depositphotos

A múlt heti (25. hét) adatokból az látszik, hogy a szennyvízben az örökítőanyag koncentrációja

Salgótarjánban, Debrecenben, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

A szennyvízben a koronavírus koncentrációja országosan stagnált. Így volt ez 15 ellátási területen, emelkedést tapasztaltak a Debrecenben, Pécsett és Szekszárdon, míg csökkenést Győrött, Miskolcon, Salgótarjánban és Szombathelyen.