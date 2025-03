Ismét valami durva dolog történt a várólistákkal

A lap felidézi, hogy valami nagyon nincs rendben a várólistáknál, erről Kiss Zsolt, a NEAK főigazgatója beszélt a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság tavaly decemberi konferenciáján. A főigazgató megerősítette, hogy tavaly havonta 200 ezer ellátási esemény ragad benn az ellátórendszerben, aminek nem csak közvetlen hatása van, de olyan is, ami majd később jelenik csak meg. A várólisták csökkentéséhez a pénzbeli segítség nem elég, úgy fogalmazott Kiss Zsolt, hogy tragédia a rendszerben, hogy a várólista csökkentésre rendelkezésre álló ötmilliárd forint forrásból kétmilliárd forint 2024-ben is beragadt az ellátórendszerben.

Márciusban a három leghosszabb várólista továbbra is a térd-és csípőprotézis műtéteknél, illetve a szürkehályog-műtéteknél torlódott fel.

