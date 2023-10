Itt a lombikkezelés új tervezete: akár 45 éven felül is lesz beültetés?

A társadalmi vitára bocsátott tervezet nem számít meglepetésnek, korábban a szakmának is bemutatták azokat - írja törvénymódosítást kiszúró hvg.hu.

Az már a korábbi csomagból kiderült, hogy

eltörlik a meddőségi kezelések közti 3 hónapos várakozási időt

valamint a klinikák fix díjat kapnak majd, ha a kezelésekből gyermek születik.

De nem csak a kezelések feltételein változtatnak, hanem kijelölik azokat a járóbeteg-szakellátókat is, melyek a jövőben egyfajta alapszintű reprodukciós központként végezhetnek vizsgálatokat, és kisebb beavatkozásokat is.

Meglepő, hogy akár 45 éven felül is kérhető majd a beültetés. Fotó: Depositphotos

A hvg.hu szerint a szakmában évek óta vita volt arról, csökkenteni kell-e az ingyenes meddőségi kezelésekben részt vevő nők életkori határát. Dr. Kaáli Nagy Géza, a magyarországi lombikkezelések úttörője szerint a meddőségi adatok is javulnának, ha orvosszakmai szempontok szerint lejjebb vinnék a korhatárt, hiszen 40 éven felül durván lecsökken a teherbeesés esélye. Ám a kormány már korábban leszögezte, nem értenek egyet az életkori határ csökkentésével, ezt pedig a most megjelent belügyminiszteri rendelet is megerősíti, miszerint az ingyenes kezelés továbbra is 45 éves korig lesz elérhető a nőknek.

További kedvezmény, és nagy változás, hogy ha a párnak vannak már fagyasztott embriói, akkor azokat is ingyen beültetik, ha időközben a nő elmúlt 45, és az orvos szerint nincs akadálya az embrióbeültetésnek.

A rendelet kimondja azt is, hogy továbbra is öt beavatkozás lesz majd tb-támogatott, ha pedig ezekből legalább egy gyermek születik, akkor további négyet lehet igénybe venni a tb terhére.

Fontos változás még, hogy új stimulációt – néhány kivételtől eltekintve – csak akkor lehet majd kezdeni, ha már minden fagyasztott embriót felhasználtak a párok.

Bekerült a rendeletbe az is, hogy néhány kivételes esettől eltekintve 36 év alatt első beültetésnél csak egy embriót ültetnek majd vissza a nőknek, 36 felett pedig csak kettőt. Ezt az indokolja, hogy kevesebb legyen az ikerterhességek száma.

A jelek szerint az egyik legfontosabb kérdéshez továbbra sem nyúl a kormány, olvasható a lap elemzésében. Ez nem más, mint a legtöbb vitát kiváltó téma, a fizetett petesejtdonáció kérdése, mely itthon nem engedélyezett.

Ingyen ugyan egyenes ágú nőrokonnak vagy anonim módon lehet ugyan petesejtet adományozni itthon is, de ezt csak elvétve vállalja bárki is, hiszen az ehhez szükséges kezelés fizikailag és lelkileg is megterhelő.