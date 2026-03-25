Itt a megoldás a Nyírőben: maradhatnak a felmondott pszichiáterek

Továbbra is a budapesti Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (Nyírő OPAI) dolgozhatnak a korábban a felmondásukkal tiltakozó pszichiáterek, miután a megbízott igazgató elfogadta a visszakozásukat és hétfőn az érintettek meg is kapták az erről szóló dokumentumokat – tudta meg a Népszava Srádi Pétertől, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnökétől.

„Megtörtént a fordulat, és az utolsó, korábban felmondó kollégák is benyújtották visszavételi kérelmüket, amelyeket a munkáltató elfogadott. Ezzel párhuzamosan az érintettek visszavonták az önként vállalt többletmunka felmondását is, ami érdemben csökkentette az ügyeleti rendszerre nehezedő nyomást” – nyilatkozta a lapnak a szakszervezeti vezető.

A kórház 40 orvosa még januárban petícióban kérte két osztály azonnali bezárását és az ellátási terület csökkentését. Az elmúlt két év alatt ugyanis 15 orvos távozott, csak szeptember óta nyolcan mondtak fel. Márciustól a 70 ágyas osztályon két szakorvos és négy rezidens marad volna, ha az OKFŐ nem vezényel át más kórházakból négy pszichiátert. A Nyírő OPAI-ban zajló konfliktus lezárása érdekében a pszichiáterek azt követelték, hogy Ézsi Robin főigazgató távozzon, aminek a nyomatékául február végétől további 19 szakorvos helyezte letétbe felmondását. A felmondások hátterében a túlterheltség, a szakemberhiány, valamint a főigazgató szakmai kompetenciájával szembeni bizalomvesztés állt. Ézsi Robin a korábbi ultimátum ellenére is az intézmény élén maradt, az egészségügyi kormányzat pedig szakmai bizottságra bízta a helyzet tisztázását, mígnem végül a főigazgató másfél hete lemondott a posztjáról.

Példa nélküli összefogás volt a Nyírő Gyula Kórházban

A letétbe helyezett felmondó nyilatkozatok élesedésével a rendszer a fővárosban biztosan bedőlt volna, hiszen a Nyírő OPAI-ban dolgozó orvosok tömeges felmondása mellett a fővárosi és Pest megyei pszichiáterek közül több mint 90-en visszavonták az önként vállalt többletmunka szerződéseiket is.

Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke azt is mondta, hogy szakmai döntés született arról, hogy a túlórák visszavonásával segítik az ellátás fenntarthatóságát, de továbbra is szakemberhiány van az intézetben. Ennek megoldásáról azonban semmilyen tájékoztatást nem kaptak.