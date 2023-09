Itt a megoldás, ha nem akar hónapokat várni egy egészségügyi vizsgálatra

Átlagosan minden 10. ember szokott rendszeresen magánorvoshoz fordulni, ha valami egészségügyi problémája van, de minden 2. ember már járt magánorvosi rendelésen. Átlagosan 30-50 ezer forintot költ egy átlagos magyar egy évben a privát ellátásban, a tehetősebbek pedig ennek legalább a tízszeresét.

Az okok nyilvánvalóak. A legtöbb esetben az állami ellátás alacsonyabb színvonala, vagy a hosszú várólista miatt kötnek ki a magánrendeléseken. Figyelmes kiszolgálás mellett, a legmodernebb orvosi felszerelésekkel, kényelemben és a beteghez, az ő egyéni igényeihez igazodva történik az ellátás. Évről évre nő azoknak a létszáma, akik az állami egészségügy mellett a magánpraxisokat is igénybe veszik, csakhogy van ezzel egy alapvető probléma: a kiadások váratlanok, kiszámíthatatlanok. Egy komolyabb egészségügyi probléma esetén kisebb vagyont is kifizethetünk hirtelen.

Erre kínál megoldást az egészségbiztosítás! Nem kell hónapokat várnunk egy CT-re, vagy MRI vizsgálatra, hanem napokon belül hozzájuthatunk és az sem elhanyagolható szempont, hogy a berendezések a legkorszerűbbek, nem pedig több évtizedes állapotúak. Szakorvosi ellátásokat egy héten belül vehetünk igénybe, míg az állami rendszerben ez hónapokba is telhet. A betegekre magánúton háromszor annyi idő jut, mint az állami vonalon. Látjuk és tapasztaljuk, hogy az állami egészségügyben a dolgozók kimerültek, a szakorvosokból hiány van, a páciensek gyakran frusztráltak, hiába pumpál az állam évről évre ezermilliárdokat a rendszerbe. Azt is el kell ismernünk, hogy a magánellátás sem teljeskörű, hiszen sürgősségi ellátást, éjszakai ügyeletet, vagy azonnali életmentő műtétet nem lehet igénybe venni.

Érdekesség, hogy a fokozódó igény ellenére a magyarok mindössze töredékének (10-12 százalék) van magán egészségbiztosítása. Ráadásul 50 százalékuk nem a saját elhatározásából, hanem jellemzőbben a munkáltatók által kötött szerződéseken keresztül jut hozzá.

A privát egészségbiztosítás megkötésekor gyakorlatilag egy rendszeres díjért cserében a biztosító vállalja a privát orvosi ellátások, kezelések és szűrővizsgálatok megszervezését. Ez sokkal olcsóbb, mintha mi magunk fizetünk minden egyes alkalommal az orvosoknak a konzultációkért, a vizsgálatokért és a receptfelírásokért súlyos tízezreket.

Általában 18 és 65 éves életkor között lehet szerződni, 18 év alatt pedig a szülők köthetnek a gyermekeik részére is egészségbiztosítást. 65 év felett is vannak lehetőségek, de mivel ezt az életkort a legtöbb biztosító kellőképpen „kritikusnak” tekinti, ezért vagy nem vállalják be, vagy csak drágán, hiszen jelentősen megnőnek az egészségügyi kockázatok. Sajnos az egészségi állapot innentől fogva váratlanul, hirtelen és/vagy jelentős mértékben is romolhat.

A biztosító a gyakorlatban leszerződik az egészségügyi intézményekkel, amelyek ellátják a biztosított betegeket. Szerződő fél lehet magánorvos, magánrendelő, kórház, rendelőintézet. Ha megbetegedünk, akkor ezekben az intézményekben vehetjük igénybe az adott szolgáltatást, majd az intézmény és a biztosító elszámol egymással. Ezzel nekünk már nincs különösebb teendőnk. Ha olyan privát egészségügyi szolgáltatót választunk, amely nem szerepel a biztosító szerződött partnerlistáján, akkor sincs probléma, mert van lehetőség utólagos térítésre is, persze ekkor a páciensnek előfinanszíroznia kell a felmerülő költségeket és be kell mutatnia a számlát.

Szűrővizsgálatokon és képalkotó diagnosztikai vizsgálatokon vehetünk részt (labor, EKG, ultrahang, CT, MRI, PET-CT,v stb.), egynapos sebészeti beavatkozásokat (ambuláns műtéteket) végeztethetünk, másodlagos orvosi szakvéleményt kérhetünk, 0-24 órás orvosi call centert hívhatunk, számos orvosi szakrendelésre mehetünk (az allergiavizsgálattól kezdve a sebészeten, a belgyógyászaton, a gasztroenterológián, a bőrgyógyászaton, az ortopédián, a neurológián, az onkológián, az urológián, a szemészeten, anfül-orr-gégészeten, a nőgyógyászaton át egészen a kardiológiáig), s mindezt hosszas várólisták nélkül, magas színvonalon szervezett ellátásban, napokon belül. Előre egyeztetett időpontra mehetünk a szakrendelésekre, s nem kell órákat, vagy akár egy fél napot várnunk az orvosnál, mire sorra kerülünk.

Az ár, mint általában, sok mindentől függ, például a biztosított életkorától, az egészségi állapotától, az előzménybetegségeitől, az életmódjától és természetesen a választott egészségbiztosítási csomag tartalmától. Minél egészségesebbek és fiatalabbak vagyunk, annál olcsóbb az egészségbiztosítás, sőt, ha a cégünk köti, akkor még kedvezőbb, hiszen egy nagyobb kockázatközösség jön létre, amelynél az egy főre jutó költség is kisebb lesz, mintha mindenki magánszemélyként külön-külön szerződne. Ugyanez igaz a családos kötésekre is, minél több családtagot vonunk be a biztosításba, annál kedvezőbb lehet az egy főre jutó díj.

Egészségügyi fedezetek Senki sem akar aggódni amiatt, hogyan birkózik meg anyagilag, ha beteg, kórházban van, ápolásra szorul, és mindezek miatt nem tud dolgozni. A Smart Insurance Brokernél hisznek abban, hogy a jó egészségügyi fedezet nem csupán a pénzről szól. Kritikus betegségek Mindenki azt szeretné, hogy még ha súlyos betegségben is szenvedne, akkor is meg tudjon a kialakult helyzettel birkózni anyagilag. Ez az oka annak, hogy a társaság Kritikus Betegségre vonatkozó fedezete egy összegű kifizetés, ha kritikus betegséggel vagy akár teljes maradandó rokkantsággal diagnosztizálják, amelyre a terve vonatkozik. Kiválaszthatja, hogy mekkora fedezetet szeretne, hogyan kívánja kifizetni, és hogy szeretné-e kombinálni a különböző fedezeti típusokat. Dönthet mindezek mellett úgy is, hogy közös fedezetet vállal házastársával/partnerével. Kórházi napi költségek Amennyiben Ön baleset következtében kórházi ellátásra szorul, hogy meg tudjon birkózni az anyagi terhekkel egy olyan időszakban, amikor a gyógyulásra kell koncentrálnia, a Smart Insurance Broker olyan fedezeti rendszert alakít ki, amely a kórházi ellátása idején napi szintű bevételi forrást biztosít. Műtétek A brókercég tervei segíthetnek kezelni azokat a műtéti költségeket részben vagy egészben, amelyeket a társadalombiztosító által finanszírozás nem fedez – olyan áron, amely a biztosítottnak és családjának megfelelő. Orvosi kiadások és vizsgálatok Várólista nélküli, minőségi magán-egészségügyi járó és fekvőbeteg-ellátást (meghatározott esetek figyelembevételével) kap a biztosított és a családja. A privát egészségügyi szolgáltatásokkal rövid időn belül elérhetővé válnak a szükséges vizsgálatok, és így a biztosítottnak kizárólag a gyógyulásra kell koncentrálnia. Előre egyeztetett helyszínen és időpontban várják többek között sebész, nőgyógyász, szemész szakorvosok, és egyéb szakorvosok (a teljes járóbetegellátás keretein belül), részt vehet laborvizsgálaton, ultrahangon, röntgenen, vagy akár egyéb kis és nagyértékű diagnosztikai vizsgálaton. Szükség esetén lehetősége/lehetőségük van ambuláns műtétek, egynapos sebészet vagy akár onkológiai vizsgálatok igénybevételére is. A szűrővizsgálatok segítségével könnyebben megőrizheti/megőrizhetik a egészségüket, megelőzhetik a betegségek kialakulását, illetve sok betegség gyógyulási esélyét is megnöveli a korai felismerés.

A privát ellátást nemcsak a fővárosban, hanem az ország teljes területén, jellemzően a megyeszékhelyeken vehetjük igénybe. A biztosítók magánklinikákkal, magánorvosokkal, egészségközpontokkal állnak szerződésben az egész országban, így nem kell százkilométereket utazni az ellátásért.

Az egészségbiztosítás keretében arra is van lehetőség, hogy az állami egészségügyben meghatározott diagnózisra úgynevezett második orvosi szakvéleményt is kérjünk, akár külföldről is.

Egészségbiztosítást egyre több cégvezető köt a dolgozói számára. Ennek az az oka, hogy rendkívüli megtartó képessége lehet egy ilyen csomagnak. Sokkal többet ér például egy 50 ezer forintos biztosítás, mintha ennyivel megemelné a nettó bért, hiszen ebből legfeljebb tanácsadásra futná a magánpraxisban. Sőt! Ha a cég biztosít a dolgozóinak ilyen csomagokat, akkor nemcsak abban lehet biztos, hogy a dolgozói egészsége a legjobb kezekbe kerül, hanem hogy egy váratlan betegség esetén a lehető leghamarabb is kerülnek vissza az állományba. A munkáltató ráadásul differenciálhat is: az értékesebb munkavállalók drágább csomagot kaphatnak.

Ha a biztosítottak a vállalkozás tagjai (tulajdonos, ügyvezető, vezérigazgató, középvezető, alkalmazott), akkor az utánuk fizetett egészségbiztosítási díjat költségként lehet elszámolni és az adóalapot csökkenti.

A Smart Insurance Brokeren keresztül azonban nemcsak a legjobb hazai, hanem a legmagasabb színvonalú külföldi egészségügyi intézményekhez, kezelésekhez is hozzáférést kapnak a cég ügyfelei, s nemcsak az EU-ban, hanem az egész világon! Nemcsak a lakóhelyén jól ismert magánorvost keresheti fel, hanem dönthet úgy, hogy Svájcban, Németországban, Ausztriában, vagy akár az Egyesült Államokban veszi igénybe az ellátásokat. Az ügyfél kiválasztja a célországot, megtervezheti azt, hogy hol gyógyuljon. A brókercég partnere néhány napon belül kiállítja a garancialevelet a folyamatra vonatkozóan és átvállalja a költségeket, valamint az adminisztrációt. Minden biztosított egyedi kalkulációt kap az életkorától, igényeitől és a meglévő betegségeitől függően. A külföldi egészségbiztosítási ajánlat tartalmazza a szakorvosi vizsgálatok, diagnosztikai vizsgálatok, a kórházi ellátás, a rehabilitáció és a gyógyszerek költségét is. Magyarországon tartózkodó külföldiek és családtagjaik számára is van megoldás, például olyan luxusszínvonalú nemzetközi egészségügyi ellátás, amely sokak számára eddig elérhetetlennek tűnt.

Külföldi egészségügyi szolgáltatás Bármi is legyen valakinek az egészségbiztosítási igénye, a Smart Insurance Broker a nemzetközi egészségügyi terveit személyre szabja ezek kielégítésére, miközben minden esetben a kórházak és egészségügyi szakemberek globális támogatási hálózatát kínálja. Európában vagy a világ bármely pontján bárhol gyógyulhat. Ha beteg, dönthet úgy is, hogy egy bécsi magánkórházban, vagy éppen Észak-Amerikában veszi igénybe az egészségügyi ellátást. A biztosított szabadon határozhat, hogy melyik magánorvost vagy magánkórházat keresi fel. Nincsenek úgynevezett „szerződött partnerek”, amelyek korlátoznák a választást. Napi két kávé áráért olyan korszerű magánorvosi, magánkórházi szolgáltatáshoz lehet jutni, amelynek finanszírozása biztosítás nélkül valószínűleg nehézkesebb lenne. A szolgáltatási csomagok árát egyedileg kiszámolják az életkortól, esetleges meglévő betegségektől függően. Előre meg lehet tervezni a gyógyulást. A brókercég három napon belül kiállíttatja a garancialevelet, ezzel átvállalva a biztosítottól a számla kifizetésével járó összes adminisztrációt. Ha pedig sürgős ellátásra van szükség, utólag megtéríttetik a költségeit.

A Smart Insurance Broker ötféle külföldi egészségbiztosítási csomagot kínál. A legkisebb csomagajánlat is évente több mint 160 millió forint értékű, a legnagyobb csaknem 1 milliárdos fedezetet foglal magába. Míg tehát az alapcsomag napi 2 kávé, addig a legnagyobb csomag is egy ebéd áráért elérhető egy 45-50 éves biztosított számára. Gondoljunk csak bele, nem ér meg a saját egészségünk ennyit? Szinte mindenki köt biztosítást a lakására, vagyonára, gépkocsijára, ingóságaira, vagy egy külföldi utazásra. De ha nincs egészség, akkor az anyagi javak és az élet élményei mit sem érnek!

A jó hír, hogy az összehasonlító elemzés semmibe sem kerül, a javadalmazás ugyanis már része a díjnak. A legfontosabb ugyanis a biztosított és családja egészsége, másodsorban a hosszú távú bizalom és az értékteremtés. Az egyes egészségbiztosítások összehasonlítása nem egyszerű. A biztosítók több csomagot is összeállítanak eltérő díjakkal és eltérő szolgáltatásokkal. Az egyes csomagok tehát nem feltétlenül felelnek meg egymásnak, az ár tanulmányozása önmagában kevés, ezért kapnak az ügyfelek segítséget, hogy eligazodjanak a részletekben.