Itt az újabb klímaleállás egy budapesti kórházban

A témával kapcsolatban tegnap és ma is küldtünk kérdéseket a Belügyminisztériumnak, illetve ma az érintett kórháznak is, amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket.

Arra is emlékeztet az orvos, hogy Takács Péter – egészségügyi államtitkár 2025. április 29-én azt nyilatkozta, hogy a szakmai protokollok szerint minden intenzív ellátásra szoruló, frissen műtött betegek számára csíramentes, szűrt levegőt kell biztosítani.

Mint írja: az intenzív osztályon fekvő, frissen műtött, kritikus állapotban lévő, keringési problémákkal küzdő betegek számára a magas hőmérséklet komoly egészségügyi kockázatot jelent, akár életveszélyes állapotromláshoz is vezethet.

