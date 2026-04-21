Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Egészségügy Egészségügy és egészségipar Tisza Párt Hegedűs Zsolt

Itt vannak a nevek: ők is az új egészségügyi vezetés várományosai

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter személye biztos, de már a többi vezető pozícióra is gyűlnek a nevek, akik komolyan szóba jöhetnek. 

Nemcsak a kiszemelt tisztségviselők személyét érintően forog több verzió szakmai körökben, hanem úgy tudni, az intézmény szerkezete is folyamatosan alakul. 

Az egyetlen biztos elem az egészségügyben a miniszteri szék: a tárcát Hegedűs Zsolt ortopéd sebész főorvos vezeti majd, aki miniszter-jelölti megszólalásaiban arról beszélt, hogy az önálló minisztériumon belül négy államtitkárság jöhet létre: egy közigazgatási, egy digitális egészségüggyel foglalkozó, egy népegészségügyi, valamint egy az ellátórendszer működtetéséért felelős. Úgy tudjuk az utolsó napok átírhatják ezt a struktúrát is. A pozíciók betöltésére eddig esélyes szereplők kiválasztása még most sem végleges – írja a Népszava, amely lehetséges nevekről is értesült.

Például a népegészségügy szakmai irányítására Vokó Zoltán neve merült fel, aki orvos, epidemiológus, a hazai népegészségügy és egészségpolitika egyik meghatározó szakértője, főként alkalmazott népegészségügyi kutatásokkal foglalkozik. A Semmelweis Egyetemen az Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ igazgatója, az MTA doktora, egyetemi tanár.

Számtalan név kering már a háttérben, akire Hegedűs Zsolt számítana
Számtalan név kering már a háttérben, akire Hegedűs Zsolt számítana
A lap úgy tudja, az ellátórendszer működtetéséért felelős szerepkörére Nemes Balázs Áron sebész, elismert transzplantációs szakember, egyetemi tanszékvezető docens a jelölt, ő hónapok óta már Hegedűs Zsolttal és Gilly Gyulával közösen dolgozik az új egészségpolitikai struktúra kialakításán.

Közigazgatási államtitkárként már Kovácsy Zsombor egészségügyi-szakjogász neve forog, mint befutó.

A lap szerint noha a tárcán belül önálló államtitkárságot kaphat az ellátórendszer működteteése, az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint hivatal megmaradhat, amely irányítására Tóth Árpádot hívnák haza Norvégiából. Ő tizenöt évig dolgozott mentőorvosként is majd kórházigazgatói és országos szakmai szerepeket vállalt. 2008 és 2013 között a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatója volt, ahol a kórház pénzügyi stabilizálásán és fejlesztésén dolgozott, jelenleg Norvégiában a Helse Nord RHF regionális egészségügyi szervezetben vezetői poszton dolgozik.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központra is (NNGYK) erős profiltisztítás vár. A tervek szerint egy erős „ÁNTSZ-t” hoznának létre, élén egy erős jogosítványokkal felruházott tiszti főorvossal. A posztra jelenleg Oroszi Beatrix a legesélyesebb, aki orvos, epidemiológus, a fertőző betegségek és járványok egyik vezető hazai szakértője. A Semmelweis Egyetem járványügyi központjának vezetőjeként fontos szerepe volt a Covid–19 járvány kezelésének szakmai támogatásában. 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatói posztja a legbizonytalanabb, ide a szakma egy meghatározó része Kiss Zsoltot, a múlt évben távozó főigazgatót várja vissza, a lap viszont úgy értesült, hogy Kaló Zoltán professzort kérték fel. Ő orvos, nemzetközileg is elismert egészségügyi közgazdász, aki egyetemi professzorként és kutatóintézeti vezetőként az egészségpolitika és az egészségügyi finanszírozás kérdéseivel foglalkozik.

Az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjára két szakember – Túri Péter és Kádár Balázs – is esélyes. Túri Pétert, a magyar légimentés atyjaként emlegetik. Nemzetközi hírű szakember, aki a semmiből hozta létre és vezette a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-t. Innovátor és vállalkozó. A másik esélyes jelölt a posztra Kádár Balázs mentőorvos, aki korábban az Országos Mentőszolgálat észak‑magyarországi regionális igazgatójaként dolgozott. 

Eljött a rákkezelés új korszaka

Eljött a rákkezelés új korszaka

Egyre gyakoribb a célzott terápia a daganatos betegek esetében, de jelentős részük még mindig nem kap hatékony kezelést. Erről is beszélt a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia egyik kiemelt idei előadója, Peták István rákkutató, orvosprofesszor, az Oncompass Medicine és a Genomate Health társalapítója.

Kezdődik: nem tűri tovább a kamerákat a Tisza leendő minisztere

Kezdődik: nem tűri tovább a kamerákat a Tisza leendő minisztere

Az összeset kikapcsoltatja, leszerelteti az érkező szakminiszter.

A világ egyik legnagyobb gyógyszergyártó vállalata támogatja az egészségügy átalakítását és kiterjeszti a valós adatokon alapuló kutatásait és döntéseit – erről is beszélt Dr. Szabó Lilla, az AstraZeneca Közép-európai Evidence Generation vezetője a Klasszis egészségkonferencián, mely a longevity és az egészséggazdaság témakörében zajlott nemrégiben.

Fiatal szakorvosok multidiszciplináris képzésével és diagnosztikai fejlesztésekkel erősíti a tüdőrák elleni küzdelmet a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikája. Azért is hiánytpótló vállalkozás ez, mert sajnos világszerte nő a tüdőrákos daganatok száma. De azért van jó hír is.

Kamara: az orvosok jóval kevesebb mint fele dolgozik csak az állami ellátásban

Kamara: az orvosok jóval kevesebb mint fele dolgozik csak az állami ellátásban

Egyre több orvos vállal munkát csak a magánszektorban vagy kombináltan, úgynevezett kettős foglalkoztatásban dolgozik – derül ki az orvoskamara felmérésből.

Jött egy jó hír a koronavírusról Magyarországon

Jött egy jó hír a koronavírusról Magyarországon

Nem várható a fertőzésszámok emelkedése.

A Magyar Orvosi Kamara saját kutatása szerint kritikus szintet ért el az itthon dolgozó orvosok száma. 

Egy új Covid-19 mutáció, amelyet „Kabóca" variánsnak is neveznek, csendben terjed a világon, szokatlanul nagyszámú mutációt hordozva, amelyek segíthetnek neki leküzdeni a meglévő immunitást – állítják közegészségügyi szakértők.

Magyarország 2020-ban kidolgozott első Mesterséges Intelligencia (MI) Stratégiája után készül az egészségügyi területet érintő MI Stratégia, ennek megjelenése a nyárra várható – jelentette be Kádár Magdolna, a Belügyminisztérium Egészségügyi Fejlesztéspolitikai és Ágazati Informatikai Főosztályának vezetője a Klasszis Média Longevity és Egészséggazdaság című konferenciáján.

Koronavírus és influenza: mit mutatnak a szennyvízadatok?

Koronavírus és influenza: mit mutatnak a szennyvízadatok?

Az elmúlt hét országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

