Itt vannak a nevek: ők is az új egészségügyi vezetés várományosai

Nemcsak a kiszemelt tisztségviselők személyét érintően forog több verzió szakmai körökben, hanem úgy tudni, az intézmény szerkezete is folyamatosan alakul.

Az egyetlen biztos elem az egészségügyben a miniszteri szék: a tárcát Hegedűs Zsolt ortopéd sebész főorvos vezeti majd, aki miniszter-jelölti megszólalásaiban arról beszélt, hogy az önálló minisztériumon belül négy államtitkárság jöhet létre: egy közigazgatási, egy digitális egészségüggyel foglalkozó, egy népegészségügyi, valamint egy az ellátórendszer működtetéséért felelős. Úgy tudjuk az utolsó napok átírhatják ezt a struktúrát is. A pozíciók betöltésére eddig esélyes szereplők kiválasztása még most sem végleges – írja a Népszava, amely lehetséges nevekről is értesült.

Például a népegészségügy szakmai irányítására Vokó Zoltán neve merült fel, aki orvos, epidemiológus, a hazai népegészségügy és egészségpolitika egyik meghatározó szakértője, főként alkalmazott népegészségügyi kutatásokkal foglalkozik. A Semmelweis Egyetemen az Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ igazgatója, az MTA doktora, egyetemi tanár.

Számtalan név kering már a háttérben, akire Hegedűs Zsolt számítana

Fotó: Youtube

A lap úgy tudja, az ellátórendszer működtetéséért felelős szerepkörére Nemes Balázs Áron sebész, elismert transzplantációs szakember, egyetemi tanszékvezető docens a jelölt, ő hónapok óta már Hegedűs Zsolttal és Gilly Gyulával közösen dolgozik az új egészségpolitikai struktúra kialakításán.

Közigazgatási államtitkárként már Kovácsy Zsombor egészségügyi-szakjogász neve forog, mint befutó.

A lap szerint noha a tárcán belül önálló államtitkárságot kaphat az ellátórendszer működteteése, az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint hivatal megmaradhat, amely irányítására Tóth Árpádot hívnák haza Norvégiából. Ő tizenöt évig dolgozott mentőorvosként is majd kórházigazgatói és országos szakmai szerepeket vállalt. 2008 és 2013 között a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatója volt, ahol a kórház pénzügyi stabilizálásán és fejlesztésén dolgozott, jelenleg Norvégiában a Helse Nord RHF regionális egészségügyi szervezetben vezetői poszton dolgozik.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központra is (NNGYK) erős profiltisztítás vár. A tervek szerint egy erős „ÁNTSZ-t” hoznának létre, élén egy erős jogosítványokkal felruházott tiszti főorvossal. A posztra jelenleg Oroszi Beatrix a legesélyesebb, aki orvos, epidemiológus, a fertőző betegségek és járványok egyik vezető hazai szakértője. A Semmelweis Egyetem járványügyi központjának vezetőjeként fontos szerepe volt a Covid–19 járvány kezelésének szakmai támogatásában.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatói posztja a legbizonytalanabb, ide a szakma egy meghatározó része Kiss Zsoltot, a múlt évben távozó főigazgatót várja vissza, a lap viszont úgy értesült, hogy Kaló Zoltán professzort kérték fel. Ő orvos, nemzetközileg is elismert egészségügyi közgazdász, aki egyetemi professzorként és kutatóintézeti vezetőként az egészségpolitika és az egészségügyi finanszírozás kérdéseivel foglalkozik.

Az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjára két szakember – Túri Péter és Kádár Balázs – is esélyes. Túri Pétert, a magyar légimentés atyjaként emlegetik. Nemzetközi hírű szakember, aki a semmiből hozta létre és vezette a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-t. Innovátor és vállalkozó. A másik esélyes jelölt a posztra Kádár Balázs mentőorvos, aki korábban az Országos Mentőszolgálat észak‑magyarországi regionális igazgatójaként dolgozott.