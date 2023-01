Jakab Ferenc: semmi okunk a pánikra

„Semmi okunk a pánikra, és szinte semmi esélye annak, hogy ugyanolyan szabályokra vagy karanténra kerüljön sor, mint három évvel ezelőtt a Covid megjelenésekor" – mondta tegnap az ATV Napló című műsorában Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem frissen kinevezett rektorhelyettese.

A szakember rámutatott, hogy nem csak jóval tapasztaltabb a világ az akkori helyzettel szemben, de van már oltóanyagunk is, amivel eredményesen lehet védekezni a koronavírus ellen. S bár nincs hivatalosan egységes ajánlás, ő évente egyszer ajánlja beadatni az oltást. (Sőt, jelen esetben az influenza ellen is, hiszen az influenzások száma is szépen megugrott).

Hiba lenne rémálom-variánsnak hívni. Fotó: Depositphotos

Ugyanezt mondja Kemenesi Gábor is, aki szintén hangsúlyozza, hogy „a járvány jelenlegi szakaszában elképzelhetetlen olyan forgatókönyv, mint az első év teljes lezárásai és szigorú intézkedései – ezek egy ismeretlen vírus elleni megelőző lépések voltak. Már van vakcinánk, figyelőrendszerünk, jó tudományos kutatási gyakorlat és sok egyéb, amivel reagálhatunk, sőt előre is jelezhetünk bizonyos folyamatokat”.

Ez mind rendben, de mégis sokan ismét Kínától tartanak, illetve az amerikai XBB.1.5 omikron-változattól, amely igen sebesen terjed.

Kínában tombol a járvány

A legfrissebb beszámolók szerint Kína harmadik legnépesebb tartományában, Henanban az emberek csaknem 90 százaléka, azaz 88,5 millió ember fertőződött meg Covid-19-cel – jelentette ki Kan Quancheng, Henan tartomány egészségügyi bizottságának igazgatója.

Kína tegnap, január 8-án nyitotta meg határait, ezzel végleg felszámolva a három évig tartó zéró-Covid rezsimjét, miután decemberben történelmi tiltakozások kezdődtek az országban. Ezzel a lépéssel azonban berobbant a járvány, és a Covid-megbetegedések száma várhatóan tovább emelkedik, mivel az ország január 22-én ünnepli a Holdújévet, amikor milliók utaznak családjaikhoz. A hivatalos adatok szerint január 7-én 34,7 millióan utaztak belföldön belül, ami az állami média szerint több mint harmadával több, mint tavaly.

A bajt tetézi, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint Kína nem számol be a járvány reális mértékéről. Január 8-án mindössze 5272 Covid-fertőzés okozta halálesetről számoltak be, ami nonszensz, hiszen az egyik legalacsonyabb halálozási arány a világon.

A Napló című műsor helyszíni beszámolójában a krematóriumoknál kígyózó sorokban állnak a hozzátartozók, az ott dolgozók pedig azt mondják, hogy a nap 24 órájában dolgozniuk kell a túlterheltség miatt.

Rémálom vagy sem az amerikai változat?

„Nem létezik olyan, hogy „rémálom-variáns”, s az ilyen a pánikkeltő és hatásvadász szalagcímek rendkívül károsak” – mutat rá Kemenesi Gábor Facebook-posztjában, s el is magyarázza, hogy két, genetikailag némileg eltérő omikron genomja keveredett össze. Mintha két különböző színű cérnaszálat (a kétféle Omikron genetikai kódját tartalmazó RNS szálak) vágnánk szét és kevert színűkét egyesítenénk.

„A vírus folyamatosan változik. Attól függően, hogy milyen környezetben, milyen populációban és hogyan terjed, ezt sok minden befolyásolja. Várhatóan a jövőben is lesznek újabb és újabb variánsok” – közli a virológus.

Az XBB törzs egyébként valóban az első gyorsan terjedő rekombináns variáns, eredeti változata Szingapúrban okozott fertőzési hullámot, amihez csatlakozott két kritikus mutáció, így jött létre az XBB.1.5, amelyet először New Yorkban észleltek. A The Wasington Post szerint az XBB.1.5-ről nehéz lenne azt állítani, hogy lomha lenne, bár eddig soha semmi nem utalt arra, hogy patogénebb vagy virulensebb lenne.

Az is elképzelhető, hogy az oltások utáni lazaságnak és a lakosság gyengülő immunitásának is köszönhető az új variáns ilyen mértékű terjedése.

Ugyanakkor megnyugtató, hogy a 65 év felettiek, akik megkapták a bivalens oltást, 80 százalékkal kisebb valószínűséggel kerülnek kórházba, és bizonyítható, hogy a vakcinák – jóllehet a korábbi BA.5 variánst célozták meg – segítenek a semlegesítő antitestek kialakításában és az XBB.1.5 elleni immunitás kiterjesztésében.

Ismét fókuszáltabbá kell válnia a világnak

Az XBB.1.5 a szekvenált Covid-megbetegedések 27,6 százalékát tette ki az Egyesült Államokban a január 7-ével végződő héten szemben a december 31-i hétvégi 18,3 százalékkal. Az XBB.1.5 a szekvenált esetek több mint 70 százalékát teszi ki az Egyesült Államok északkeleti részén.

S mivel a WHO az XBB.1.5-öt a Covid eddigi leginkább átvihető változatának minősítette, a lap is óvatosságra int. A genomi megfigyelések ugyanis világszerte 90 százalékkal estek vissza 2022 eleje óta, miközben Kína újra Covid-válságba került. Az is igaz, hogy nincs koordinált, kiemelt prioritású, felgyorsított vagy akár finanszírozott erőfeszítés – sem az Egyesült Államokban, sem globálisan – a fertőzések blokkolására alkalmas, következő generációs, univerzális vakcinák kifejlesztésére.

Ha az XBB.1.5 valamit elárul nekünk - írják -, az az, hogy semmit sem szabad figyelmen kívül hagyni. Mindannyian fáradtak vagyunk, de egy olyan erővel állunk szemben, amely továbbra is aktív és energikus.